華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

▲華為再發聲明強調，不造車、不投資車企。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

華為今（24）日發表《關於華為不造車的聲明》，聲明指出，有關華為造車的不實傳言，公司發言人已多次予以澄清，「今天，我們再次重申：華為不造車。這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。」

▲華為選擇三家車企作為戰略合作夥伴。（圖／路透）

據了解，雖然華為多次向外界發出消息，稱其不會跨足製造汽車的領域，不過，有關華為造車的傳聞卻不斷出現。華為近日便傳出正嘗試收購大陸本土汽車製造商的電動汽車部，包括尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下的電動車品牌「極狐ARCFOX」。

對此，華為聲明表示，華為認為產業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為三十多年積累的ICT技術能力，來幫助車企造好面向未來的車，即為車企提供基於華為ICT能力的智能網聯汽車部件，「至今為止，我們並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。」

不過，華為也強調公司選擇了北汽、長安和廣汽三家車企作為戰略合作夥伴，支持夥伴打造各自子品牌，「用了華為自動駕駛解決方案的車，經華為授權才可以使用HI標識，代表Huawei Inside。」

▲賽力斯華為智選SF5。（圖／翻攝賽力斯）

關於華為與重慶小康集團旗下的金康賽力斯的合作，華為是賽力斯SF5的電動部件和HiCar座艙部件的供應商。同時為解決華為授權手機零售店在華為手機大幅減少情況下的生存問題，華為在支持部分零售店來銷售此款車，零售店可以獲得相應收益。