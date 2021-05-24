快訊／大雷雨開炸！雙北發「災防告警」　新北、基隆升級豪雨特報

記者賴文萱／台北報導

鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局今（24）日持續發布豪、大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

▲雙北防大雷雨。（圖／中央氣象局）

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另外，氣象局也發布大雷雨即時訊息，其中，針對「台北市、新北市」大雷雨更發出災防告警訊息（PWS），預計持續時間至15時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

▲豪、大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天凌晨開始由於鋒面逐漸接近，鋒前不穩定的偏南風使得東南部及中南部出現局部降雨，其中屏東並有局部大雨，白天之後鋒面更為靠近，受其影響，上午中南部仍有零星降雨，其他地區雖為多雲到晴，不過午後各地都有機會出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請留意短時強降雨等較為劇烈的天氣現象。

▲氣象局發大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

晚上除北部及東半部仍有局部降雨外，其他地區為多雲的天氣；沒下雨前仍悶熱，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、臺南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度，戶外活動請多補充水分，注意防曬。