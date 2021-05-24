新冠進入高度社區感染階段　加拿大慢推快篩會使疫情加劇

▲專家指出，社區感染率高的情況下，不能拿快篩和PCR檢測相提並論。（示意圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

加拿大從4月開始，面臨第三波新冠疫情，當局購買了4,200萬快篩試劑，至今僅使用260萬劑。專家指出，在社區感染率高的情況下，不能拿快篩和PCR檢測相提並論，慢速施行快篩，恐會造成導致疫情加劇。

綜合外媒報導，加拿大在第三波疫情中，曾一天新增8,800例新冠案例，經過一個月控制之後，現今每日的新增病例，已降至一天5,000例。但曼尼托巴省（Manitoba）仍處在疫情高峰，過去五天的陽姓檢測率為14.5％，每10萬人中約有34人染疫，高居加拿大之冠，該省醫院負荷不了日益增加的病患，還分配患者到其他省進行治療。

報導指出，加拿大政府總共獲得4,200萬個快篩試劑，且一年來分發各省約3,000萬劑，至今卻只用了約260萬劑，許多地方官員認為，讓民眾快篩不一定有用，也有人表示，太常使用快篩，會導致民眾鬆懈。

▲加拿大的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）4月疫情爆發時，利用快篩讓疫情受到控制。。（示意圖／記者周宸亘攝）

加拿大的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）4月疫情爆發時，利用快篩讓疫情受到控制。去年加拿大衛生署（Health Canada）批准快篩試劑後，諾省就設立快篩中心，讓無症狀民眾免費篩檢，還開放無醫學背景、但受過訓練的志工幫民眾快篩。當疫情在4月爆發，諾省瞄準疫情熱區實施快篩，找到數百名無症狀感染者，且在第三波疫情確診的病患裡，有10%是透過快篩找到的，當地的疫情也日益趨緩。

世界衛生組織的瑞安（Mike Ryan）博士指出，疫情在社區傳播的狀況下，快篩是最有效的方式，因為速度勝過完美，PCR核酸檢測確實更精準，但這種檢測方法更耗時耗財，所以實施標準更加嚴格，檢測速度相對幔上許多。

快篩的疑慮主要在準確度，尤其是患者病毒量低時，可能檢測會不出來。瑞安博士指出，不能拿快篩和PCR檢測相比，拿快篩和完全不篩才是正確的比較方式，以加拿大為例，許多人沒有症狀，不符合進行PCR檢測的條件，快篩反而能找出更多病例，慢速施行快篩，恐會造成導致疫情加劇。