幕後／雙北昨吐數百例未上報中央　陳時中在蘇貞昌面前替地方說情

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

疫情指揮中心22日公布新增321例本土，此外有400例本土個案「校正回歸」，言下之意總確診數增加700多例。政府高層表示，這「校正回歸」的400多例，關鍵在雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料時，發現沒有完成上傳程序，言下之意這校正的400多例，是地方衛生單位沒有確實上報中央所致。

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。

有關這400例本土確診個案「校正回歸」，關鍵在於雙北與各地方衛生單位在這一週疫情爆發期間，已筋疲力盡之下，昨日才回頭重整上萬筆資料。政府高層表示，北市清出1萬多筆、新北清出1000多筆，雙北後來發現有諸多確診個案沒有完成上傳程序，導致有數百個確診病例資料未能順利回報中央。

對此狀況，疫情指揮中心指揮官陳時中上午於會議中，向行政院長蘇貞昌說明時，特別幫地方衛生單位說情，強調這幾天地方衛生單位都已筋疲力盡，在填寫資料時只要稍有錯誤，系統都會要求重新填寫，導致地方有漏報，這責任雖然在地方，但不能怪罪於他們。因此，陳時中在下午的記者會上，並未點名雙北政府衛生單位。

對此，政府高層表示，蘇貞昌在聽取陳時中說情後，在會中指出，他同意陳時中的看法，這件事不能怪罪在地方衛生基層，但還是要進行調整。他當場責成行政院政務委員唐鳳與資安單位，針對系統填寫、校對資料等進行研析。