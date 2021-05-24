雲林24日無新增確診　張麗善15:00仍直播說明

▲雲林日前連日傳確診案疫情緊張，中央流行疫情指揮中心公今宣布雲林縣0確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內本土確診案例334例+256例校正回歸，雲林縣確診個案今掛0，雲林縣府表示，照常於15:00召開 「疫情說明會」並於官方臉書、有線電視同步直播，並將文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣新聞處表示，屆時將說明雲林縣的篩檢站佈設及疫情紓困措施。

雲林縣確診個案至昨（23）日累計共6名：

5月23日公布案4222（東勢鄉）被新北市案3937運將兒子返鄉傳染的86歲老婦。

5月23日公布校正回歸1例案4019（西螺鎮）為案3868之子，22歲男子。

5月22日公布案3868（西螺鎮）於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。

5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。

5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

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雲林縣衛生局表示，確診者的足跡都是透過疫情調查員詢問確診者，由確診者回溯報告這段期間的活動地點、停留時間等，內容包含日期、時間細節，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

針對社區篩檢站，雲林縣衛生局說明，昨日林內鄉衛生所社區篩檢站有120名民眾事先預約，其中50人是有較風險性的，而陸續有42名民眾憂心遭傳染，現場登記快篩，也全都是陰性。檢驗執行到下午3點結束，快篩數162件、陽性0件。

雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、雲林縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

▲雲林縣衛生局說明，昨日林內鄉衛生所社區篩檢站，快篩數162件、陽性0件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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