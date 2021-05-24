快訊／林右昌喊話中央：強烈建議「全國三級警戒」延長兩週

▲林右昌喊話中央，三級警戒延長兩週。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情在台蔓延，全台升級三級警戒至5月28日，昨中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥還一度口誤「延長至6月8月」，事後才改口更正「還要再觀察」。對此，基隆市長林右昌今（24日）召開防疫記者會，表示目前疫情仍然相當嚴峻，建議中央指揮中心「全國三級警戒延長兩週！」

為防堵疫情擴散，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入三級警戒，國民上下齊心抗疫，但目前警戒時間只到5月28日，外界一度質疑是否時間到了就會「解封」、抑或是再延長警戒期？昨副指揮官陳宗彥上午召開記者會時，還一度口誤稱「三級警戒延長到6月8日」，事後才重申是自己講錯，並改口更正「還要再確認」；指揮官陳時中也說，整體何時降級還得視疫情控制情況而定，「未來一週是很重要的觀察期！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今基隆市長林祐昌上午召開防疫記者會，指出基隆目前疫情仍然嚴峻，安樂果菜市場確診的攤商夫妻、小姑娘小吃店確診案例感染源仍然不明、成功市場確診者家中也有2個月大的幼嬰染疫，目前市府緊急成立專案應對，針對市場週邊區域消毒、並加強社會匡列，惟疫情仍然十分嚴峻，因此在直播中利用「置頂留言」向中央喊話，強烈建議全國三級警戒延長兩週。

茶樹精油乾洗手組，陪你一起防疫

▼林右昌提出「三個不明、兩個穩定」，強烈建議全國三級警戒延長兩週。（圖／記者郭世賢翻攝）