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囤積症男死亡發現家中藏屍15年 　狂用「70罐芳香劑」掩蓋屍臭！

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名患有囤積症的男子，死後家裡不但被翻出大量垃圾，警方甚至還找到一具屍體，驗屍發現其死亡時間已經超過15年，推斷死者是一名搶匪，闖進男子家中行竊時遭到槍殺，就這樣伴屍長達15年。

這起離奇案件20日在新南威爾斯州法院開庭，39歲男子斯內爾曼(Shane Snellman)2002年10月闖進46歲男子羅伯茲(Bruce Roberts)家中被槍殺身亡，直到羅伯茲死後，斯內爾曼的遺體才於2018年5月29日被清潔人員發現，當時羅伯茲也死亡長達1年，死因疑似為心臟病發作。

警方還在羅伯茲家中找到19支非法擁有的槍枝與大量彈藥，羅伯茲疑似為了掩藏屍體臭味，身旁放有70罐空氣芳香劑。斯內爾曼的遺體發現槍傷，他生前因為沉迷毒品和親友疏遠，所以家人接獲死訊時也十分驚訝。

法庭上調查人員指出，羅伯茲與斯內爾曼2人在生活中完全沒有任何交集，只有在社區中擦身而過，是徹底的陌生人，所以推斷斯內爾曼可能是入室搶劫時遭羅伯茲射殺。

▼清潔人員清垃圾時，意外找到男屍。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼垃圾。（圖／達志影像／示意圖）

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