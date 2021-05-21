看電視出現詭異「嘶嘶」聲！　抬頭驚見天花板藏3公尺巨蟒

▲被捕獲的巨蟒長達3公尺、重80公斤。（圖／Brisbane North Snake Catchers and Relocation）



記者王佩翊／編譯

澳洲布里斯本一間住宅日前發生巨蟒驚魂，這家人當時正在家中看電視，但卻突然聽到天花板上傳來詭異的聲響，於是循著聲音查看，沒想到竟在廚房的天花板上發現一條巨蟒，嚇壞當事人。待捕蛇人到場後，耗費整整一個半小時才順利捕獲蟒蛇。據了解，這條巨蟒重80公斤，長3公尺，所幸沒有毒性。

▲▼布朗協助捕獲這條不速之客。（圖／Brisbane North Snake Catchers and Relocation）



根據《每日星報》報導，澳洲布里斯本西北部的一所民宅日前出現不速之客，屋主表示，當時正在看電視，但天花板突然傳出一陣奇怪聲響，他覺得有異，因此便起身循著聲音的來源查看，沒想到竟在自家廚房的天花板上方發現一隻窩在角落的巨型蟒蛇，嚇得他趕緊通報抓蛇達人。

接獲通報的38歲捕蛇人布朗（Steve Brown）抵達後，隨即拿出吹風機和一塊塑膠板，花了一個半小時的時間與「極大的耐心」後，終於將巨蟒捕獲。事後，布朗則將這條巨蟒帶到遠處的灌木叢放生。

布朗表示，這次捕獲的蟒蛇是海岸地毯蟒(coastal carpet python)，儘管長相驚人，但沒有毒性，也沒有攻擊性。不過他也提醒，雖然這類蟒蛇沒有毒性，但是由於牠們擁有密密麻麻的牙齒，因此若被咬到還是會造成傷害。

海岸地毯蟒通常分布於澳洲、紐幾內亞以及索羅門群島等地區，平常不會攻擊人類，多以貓、狗以及鳥類為食，最長可以長到4公尺長。

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