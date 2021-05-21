136公斤棕熊凶猛攻擊10秒！男頭骨咬裂外露　「右半臉幾乎被毀」

Allen Minish recalled the moment he was attacked by a bear, leaving him severely wounded. https://t.co/OVLi6qjIZc — FOX4 News (@fox4kc) May 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加一名男子日前獨自在森林進行土地測量時，抬頭一看，竟然有一頭野生棕熊距離他僅9公尺，結果慘遭棕熊猛烈攻擊，恐怖過程約持續10秒左右，造成他部分頭骨碎裂，甚至外露出來。

61歲男子米尼許(Allen Minish)18日上午，獨自一人在格爾卡納(Gulkana)附近森林測量土地時，慘遭一頭約136公斤重的凶猛棕熊攻擊，目前在醫院休養的他表示，「我看到熊時，牠也同時看到我，超可怕的」。

米尼許雖然試圖躲在樹後面，仍然被熊找到，「熊往我猛撲過來時，我用手抓住牠的下顎並拉開，但是牠把我扔到一邊後，咬住我四分之一的臉，牠咬了一口又一口，把我的頭骨咬裂了，幾乎毀了我的右半臉」。

好不容易棕熊終於鬆口，米尼許立即把臉埋在地上，用手護著頭部，後來發現棕熊已經離開便立即打電話求救，在等待救援期間由於鮮血不斷的流，只能用身上衣服包著頭部，但是血仍然一直流到他的眼睛與手機上，最後被送到當地醫學中心治療。

阿拉斯加州警衛公共安全部門表示，目前還未找到攻擊人的棕熊蹤跡，不過未將此事以重大公共威脅事件處理。米尼許也認為，自己只是運氣比較不好，「棕熊只是剛好路過那裡，牠沒有做錯任何事情，就當學個教訓，以後我會找人一起陪同」。

▼男在森林被熊咬到頭破骨裂。（圖／示意圖／達志影像）