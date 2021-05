澳洲、法國艦艇編隊巡航南海！　對中國示警意味濃厚

▲法國海軍兩棲突擊艦「托納爾號」和巡防艦「蘇爾庫夫號」跟著澳洲「巴拉馬塔號」編隊巡航南海。(圖/翻攝自推特/澳洲國防部)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲國防部22日在推特宣布,該國海軍「安薩克級」(Anzac)巡防艦「巴拉馬塔號」(HMAS Parramatta)正和法國海軍艦艇編隊在南海航行,目的是加強兩國軍隊之間的互通性,在澳洲與中國關心緊張之際,此舉的示警意味也相當濃厚。

美國、法國、澳洲與日本11日至17日在東海及日本九州,啟動「聖女貞德2021」(ARC21)聯合軍演。除了進行離島登陸與城市巷戰訓練外,還在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰,且演習地點選在位於東海的釣魚台列嶼,日本稱為尖閣諸島的附近,對中國示警意味濃厚。

四國演習結束後,法國ARC21戰鬥群海軍兩棲突擊艦「托納爾號」(FS Tonnerre)和巡防艦「蘇爾庫夫號」(FS Surcouf)跟著「巴拉馬塔號」一起編隊巡航南海。澳洲國防部在推特表示,「澳洲和法國很高興最近能一起合作,並增強我們軍隊間的互通性。」

#AusNavy’s #HMASParramatta & FS Tonnerre & FS Surcouf of @EtatMajorFR are transiting together through the South China Sea after successfully participating in Exercise ARC21. and have recently enjoyed working together and enhancing our navy-to-navy interoperability. #YourADF pic.twitter.com/o602Z2qv4t