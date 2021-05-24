澳洲、法國艦艇編隊巡航南海！　對中國示警意味濃厚

▲法國海軍兩棲突擊艦「托納爾號」和巡防艦「蘇爾庫夫號」跟著澳洲「巴拉馬塔號」編隊巡航南海。（圖／翻攝自推特／澳洲國防部）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲國防部22日在推特宣布，該國海軍「安薩克級」（Anzac）巡防艦「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）正和法國海軍艦艇編隊在南海航行，目的是加強兩國軍隊之間的互通性，在澳洲與中國關心緊張之際，此舉的示警意味也相當濃厚。

美國、法國、澳洲與日本11日至17日在東海及日本九州，啟動「聖女貞德2021」（ARC21）聯合軍演。除了進行離島登陸與城市巷戰訓練外，還在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰，且演習地點選在位於東海的釣魚台列嶼，日本稱為尖閣諸島的附近，對中國示警意味濃厚。

四國演習結束後，法國ARC21戰鬥群海軍兩棲突擊艦「托納爾號」（FS Tonnerre）和巡防艦「蘇爾庫夫號」（FS Surcouf）跟著「巴拉馬塔號」一起編隊巡航南海。澳洲國防部在推特表示，「澳洲和法國很高興最近能一起合作，並增強我們軍隊間的互通性。」

#AusNavy’s #HMASParramatta & FS Tonnerre & FS Surcouf of @EtatMajorFR are transiting together through the South China Sea after successfully participating in Exercise ARC21. and have recently enjoyed working together and enhancing our navy-to-navy interoperability. #YourADF pic.twitter.com/o602Z2qv4t — Department of Defence (@DeptDefence) May 22, 2021

事實上，法國ARC21戰鬥群在抵達日本之前，就先參與了美、澳、印、日於孟加拉灣的「拉佩魯茲」（La Perouse）聯合軍演。法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）曾強調ARC21的行動帶有對中國的訊息，「自由航行的重要性以及對國際法的尊重，我們在這點上與盟友組成聯合陣線 — 也就是日本、美國、澳洲與印度」。

目前印太地區的「四方安全對話」（Quad）集結美日澳印，可視為「亞洲北約」，意欲對抗中國，而其他國家在印太地區日益擴增的軍事部署可能會促成Quad以非官方的形式擴大。

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