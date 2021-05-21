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澳洲「老鼠海嘯」流竄農場民宅　5000公升世界最強毒藥派上場

▲澳洲鼠患肆虐，在住家和農村逃竄。（圖／擷取自cnn）

▲澳洲鼠患肆虐，在住家和農村逃竄。（圖／擷取自cnn）

實習記者陳培鈞／綜合報導

澳洲去年降雨豐沛，農作物豐收，但也成為老鼠生長的溫床。今年3月開始，澳洲東部爆發鼠患，不僅農民生活受影響，一般家庭也深受其擾。澳洲副總理表示，唯一的好老鼠就是死老鼠，同時計畫在新南威爾士州（NSW）使用毒藥，解決該州鼠患。

根據《CNN》報導，從南部維多利亞州（VIC）一直到北部的昆士蘭州（QLD），都籠罩在鼠患之下，數以萬計的老鼠在市郊農場及民宅流竄，造成了數百萬美元的農作物和機器損壞。

▲澳洲鼠患預計造成百萬台幣的損失。（圖／擷取自cnn）

▲澳洲鼠患預計造成百萬台幣的損失。（圖／擷取自cnn）

專業清潔工霍奇（Sue Hodge）表示，冬天將至，老鼠甚至在住家尋找庇護，她就曾花一整天的時間，處理死在客戶家中陷阱的老鼠，從廚房、兒童房，甚至是客戶的床上，都可以看見老鼠糞便。

對此，澳大利亞副總理20日表示，唯一的好老鼠就是死老鼠。新南威爾士州政府13日公布，現已取得5000公升的「世上最強毒藥之一」（one of the strongest poison on earth）內含溴丙隆（bromadiolone）的第二代抗凝劑，將投放在新南威爾士州的相關區域，用來解決鼠患。

部分民眾對此感到開心，但也有人感澳憂慮，因為澳洲自然資源豐沛，許多野生動物與人類共存，貿然使用毒藥，可能會破壞當自生態平衡，若再度遇上鼠患恐怕會更加棘手。

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