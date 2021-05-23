甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但過程中卻突然發生冰雹、凍雨、大風、溫度驟降等極端天氣，導致21名參賽者身亡。倖存的參賽者透露，看見路邊不斷有人躺下，卻有心無力，沒辦法幫助他們，因為當下連自己都保不住自己。

▲大部分參賽者都是因為失溫而倒下。（圖／翻攝封面新聞）



倖存的參賽者「流落南方」表示，比賽日當天早上風和日麗，陽光很好，搭接駁車時甚至還有一點暖意，但一下車，天氣就開始轉陰，並開始起風，溫度也驟降，「9點整比賽開始，風力有增無減，一開始就有人多人的帽子被吹飛，接著天空也開始飄雨。」

「流落南方」指出，跑到CP2之後，麻煩才真正來臨，「首先是逆風，風力已經加大到七八級，雨也更密了，伴隨著強風就像被子彈打到一樣，眼睛都快睜不開，視線受到嚴重影響。」

▼一名參賽者倒下後口吐白沫。（圖／翻攝封面新聞）



「流落南方」提到，越往上爬，風、雨越來越大，溫度也越來越低，「我在往上爬的時候，看到第一個從上面往下走的選手，他說上面太冷了，受不了，決定退賽，後來陸續又有幾名選手下來，包括很『大神』的選手。」

「流落南方」表示，自己的情況也越來越糟，全身都已經濕透，包含鞋子、襪子全部都濕了，風吹的站不住，非常擔心被吹倒，冷的受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麼用都沒有，甚至還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了。

「流落南方」指出，原本他還想撐一下，但後來發現時跟手指頭都沒有感覺了，這是除了在東北的冬天外也從未有過的情況，「把手指放嘴裡含著，感覺含了很久，但手指仍然無感覺，同時覺得舌頭也冰涼了，這個瞬間，我果斷決定退賽，下山。」

「流落南方」表示，雖然已決定下山，但下山的路上也非常艱難，「上山容易下山難，這種很陡的地形尤甚。岩石是濕滑的，視線是模糊的，而身體，也開始不由自主地發抖，抖得沒辦法停下來那種。」

▼不少參賽者倒下後又撞傷流血。（圖／翻攝封面新聞）



「流落南方」指出，他撤到山腰時，救援隊的人已經出現了，將選手們指引到一個小木屋，裡面已經有10多名先撤下來的選手，在小木屋等待救援的一個多小時時間，小木屋裡選手的人數已經達到接近五十人。

「流落南方」提到，他下山的時候，還沒有見到躺在山上沒有知覺的人，但據後面撤回到小木屋的選手們帶回來的消息，一路上看到許多倒下來的選手，躺在路邊一動不動的、已經口吐白沫的（各跑步群群已經都有視頻），「有一位六十多歲的老年選手『已經不行了』，我們求救援隊盡快上去施救，最終在小木屋裡等到了這位老人，好消息是，他被扶進來時，嘴唇紅潤，應無大事。」

「流落南方」還說，許多撤下來的選手都說，看到路邊躺著的人，有心無力，沒辦法幫助他們，自己都保不住自己，「說這話時，他們眼圈都是紅的，而我聯想到自己下山時那個情況，感同身受。」

根據陸媒報導，「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」共有172人參賽，截至23日上午，搜救隊接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治，21名參賽人員被尋獲時已經失去生命徵象。當地政府已成立事件調查組，對事件原因展開深入調查。