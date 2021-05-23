　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但過程中卻突然發生冰雹、凍雨、大風、溫度驟降等極端天氣，導致21名參賽者身亡。倖存的參賽者透露，看見路邊不斷有人躺下，卻有心無力，沒辦法幫助他們，因為當下連自己都保不住自己。

▲▼甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」。（圖／翻攝封面新聞）

▲大部分參賽者都是因為失溫而倒下。（圖／翻攝封面新聞）

倖存的參賽者「流落南方」表示，比賽日當天早上風和日麗，陽光很好，搭接駁車時甚至還有一點暖意，但一下車，天氣就開始轉陰，並開始起風，溫度也驟降，「9點整比賽開始，風力有增無減，一開始就有人多人的帽子被吹飛，接著天空也開始飄雨。」

「流落南方」指出，跑到CP2之後，麻煩才真正來臨，「首先是逆風，風力已經加大到七八級，雨也更密了，伴隨著強風就像被子彈打到一樣，眼睛都快睜不開，視線受到嚴重影響。」

▼一名參賽者倒下後口吐白沫。（圖／翻攝封面新聞）

▲▼甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」。（圖／翻攝封面新聞）

「流落南方」提到，越往上爬，風、雨越來越大，溫度也越來越低，「我在往上爬的時候，看到第一個從上面往下走的選手，他說上面太冷了，受不了，決定退賽，後來陸續又有幾名選手下來，包括很『大神』的選手。」

「流落南方」表示，自己的情況也越來越糟，全身都已經濕透，包含鞋子、襪子全部都濕了，風吹的站不住，非常擔心被吹倒，冷的受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麼用都沒有，甚至還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了。

「流落南方」指出，原本他還想撐一下，但後來發現時跟手指頭都沒有感覺了，這是除了在東北的冬天外也從未有過的情況，「把手指放嘴裡含著，感覺含了很久，但手指仍然無感覺，同時覺得舌頭也冰涼了，這個瞬間，我果斷決定退賽，下山。」

「流落南方」表示，雖然已決定下山，但下山的路上也非常艱難，「上山容易下山難，這種很陡的地形尤甚。岩石是濕滑的，視線是模糊的，而身體，也開始不由自主地發抖，抖得沒辦法停下來那種。」

▼不少參賽者倒下後又撞傷流血。（圖／翻攝封面新聞）

▲▼甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」。（圖／翻攝封面新聞）

「流落南方」指出，他撤到山腰時，救援隊的人已經出現了，將選手們指引到一個小木屋，裡面已經有10多名先撤下來的選手，在小木屋等待救援的一個多小時時間，小木屋裡選手的人數已經達到接近五十人。

「流落南方」提到，他下山的時候，還沒有見到躺在山上沒有知覺的人，但據後面撤回到小木屋的選手們帶回來的消息，一路上看到許多倒下來的選手，躺在路邊一動不動的、已經口吐白沫的（各跑步群群已經都有視頻），「有一位六十多歲的老年選手『已經不行了』，我們求救援隊盡快上去施救，最終在小木屋裡等到了這位老人，好消息是，他被扶進來時，嘴唇紅潤，應無大事。」

「流落南方」還說，許多撤下來的選手都說，看到路邊躺著的人，有心無力，沒辦法幫助他們，自己都保不住自己，「說這話時，他們眼圈都是紅的，而我聯想到自己下山時那個情況，感同身受。」

根據陸媒報導，「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」共有172人參賽，截至23日上午，搜救隊接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治，21名參賽人員被尋獲時已經失去生命徵象。當地政府已成立事件調查組，對事件原因展開深入調查。

ET快訊
菲男拒戴口罩當場遭警槍斃！　杜特蒂：保護不想死的人
上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者
甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」
快訊／林口三井Outlet停業三天　大規模消毒
日本航空1松山機場地勤確診　接觸同組10人即刻隔離
校正回歸不只400例　侯友宜：相信今、明都還會有
Apple iPad特價了！　下殺9990元
快訊／基隆6例足跡曝　25歲男KTV夜唱5小時、超商店員中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者

網紅拿特警蹭流量　囂張稱「花錢請的保安」遭瘋狂圍剿

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」

甘肅馬拉松21死　暴雨冰雹狂轟！多人失溫倒地、口吐白沫

快訊／突遇暴雨降溫！甘肅白銀山地馬拉松賽　16人罹難5失蹤

自殘式整容！從A4腰➝漫畫腿　網紅鼓吹「精靈耳」讓臉更小

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗抗疫「去年就一直積極推進」

中國花卉博覽會台灣展區盛大開園 眾多遊客排隊打卡

影／把過馬路行人「當保齡球瓶」撞飛！黑頭車害4死3傷還狂飆逃逸

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

舊手機先別丟！用2軟體秒變鏡頭　視訊還能「開濾鏡」沒化妝也不怕

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

上海、廈門發現3例來自台灣確診！還有1名為無症狀感染者

網紅拿特警蹭流量　囂張稱「花錢請的保安」遭瘋狂圍剿

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：路邊不斷有人倒下「沒能力幫忙」

甘肅馬拉松21死　暴雨冰雹狂轟！多人失溫倒地、口吐白沫

快訊／突遇暴雨降溫！甘肅白銀山地馬拉松賽　16人罹難5失蹤

自殘式整容！從A4腰➝漫畫腿　網紅鼓吹「精靈耳」讓臉更小

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗抗疫「去年就一直積極推進」

中國花卉博覽會台灣展區盛大開園 眾多遊客排隊打卡

影／把過馬路行人「當保齡球瓶」撞飛！黑頭車害4死3傷還狂飆逃逸

許瑋甯演技再突破！從《紅衣小女孩》→《當男人戀愛時》經典電影造型回顧

西武、火腿系列賽最後之役　吳念庭、王柏融連3戰同場先發

校正回歸吵不停　立法院「統計學博士」說話了

屁孩停課大災難！虎斑喵遭揉肚「心累瘦成V臉」　躲櫃子上翻白眼

咖啡廳出瑕積分：解開即可消費！神人秒破解「就不進去了」網笑炸

陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

終於贏了！東京大學中止64連敗　這一勝等了4年

萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

為照顧家人一度放棄棒球　等待1702天明星左投二度復出

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

大陸熱門新聞

甘肅山地馬拉松賽20死1失聯　

甘肅馬拉松賽遇災害天氣已16人亡

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：不斷有人倒下

自殘式整容！網紅鼓吹精靈耳讓臉更小

妻偷情已婚男！尪強迫小王妻子身體補償

上海復星醫藥：願提供台灣BNT疫苗抗疫

上海、廈門發現3例來自台灣確診！

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

青海7.4強震5人受傷　大橋「斷成好幾塊」

把人「當保齡球瓶」撞飛！黑頭車害4死3傷

青海深夜爆規模7.4強震！學生裹被躺操場避難

短裙妹搭車開腿翹腳　遭司機打趴在地

即／青海果洛州7.4地震　深度僅17公里

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

更多熱門

相關新聞

護理工會嘆：我們需要國家時你在哪？

護理工會嘆：我們需要國家時你在哪？

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

等警一轉身就把口罩拉到下巴　彰化2民眾挨罰

金門彈子房假關門真營業　18男女群聚拒開門

金門彈子房假關門真營業　18男女群聚拒開門

亂傳南投麵館有員工與確診者接觸　他辯「聽說」

亂傳南投麵館有員工與確診者接觸　他辯「聽說」

高雄女拒戴罩遭警壓制　路人嗆她防疫破口

高雄女拒戴罩遭警壓制　路人嗆她防疫破口

關鍵字：

馬拉松越野馬拉松山地馬拉松甘肅影音

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面