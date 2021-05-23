陸馬拉松21人亡「神級選手也遇難」　殘運會冠軍「聾啞無法呼救」

▲多名選手因失溫倒下，救援隊上山搶救。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因發生冰雹、大風、大雨等極端天氣，有21名選手在賽事中喪命，其中還有許多大陸超馬圈的知名高手，如「梁神」梁晶，以及殘運會的冠軍黃關軍。意外發生後，黃關軍的好友悲痛表示，「他是個聾啞人啊，連呼救都沒有辦法！」

梁晶現年31歲，接觸馬拉松已有9年，是大陸跑圈的領軍人物，不斷刷新自己的紀錄，戰績相當顯赫，有「梁神」「梁大將軍」等多個響亮的外號。比賽開始之前的當天早上，梁晶還曾上傳一則影片，是在賽場附近拍攝的，大致是指當時發生了沙塵暴。

▼梁晶有「梁神」的外號，是大陸跑圈知名選手。（圖／翻攝微博）



梁晶的死訊傳出後，他的父親梁宏立即搭上了前往甘肅的車，他表示，腦子到現在還是嗡嗡的，怎麼會出這樣的事情，沒法相信，「家裡還有一個2周歲的女兒，我要儘快趕過去。」

除了梁晶，大陸殘運會冠軍黃關軍也不幸遇難身亡，他是一名殘障運動員，曾在天津舉行的第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉鬆比賽中，以2小時38分29秒的成績撞線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。

黃關軍的好有聽聞死訊好，悲痛表示，「他是個聾啞人啊，連呼救都沒有辦法！」

▼殘運會冠軍黃關軍也不幸遇難身亡。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」共有172人參賽，截至23日上午，搜救隊接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治，21名參賽人員被尋獲時已經失去生命徵象。

此外，當地政府已成立事件調查組，對事件原因展開深入調查。