婆媽擠看診！皮膚科門口「10人狂貼」　當地人也傻：這下完蛋了

▲婆媽搶看診，讓網友看傻眼。（圖／翻攝自基隆人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情目前面臨擴散危機，目前為了防疫，全國已經進入第三級警戒，不少民眾也乖乖待在家中，就算要出門，也會保持社交距離。沒想到，就有網友在路上直擊，一群婆媽擠在診所門口要看診，雖然都有戴好口罩，但10多人全貼在一起，仍然讓網友看傻眼「好扯啊！防疫大缺口。」

有網友在臉書《基隆人大小事》貼出照片，質疑「現在是可以騎樓群聚看診？」只見婆婆媽媽擠在騎樓下，不確定到底是在等待，還是在掃QR code進行實聯制，但不管是哪一種狀況，都應該保持社交距離，更不能一群人貼在一起。

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就有人在貼文底下指出，這是一間當地頗有名的皮膚科診所，平時就人滿為患，只是沒想到疫情當前，還是一群人要去擠看診，「一看就知道是皮膚科診所，可以打電話給衛生局，請診所做好看診患者的適當間隔距離。」

不少網友紛紛直批，「完全無安全社交距離，傻眼」、「這群人是有那麼急迫嗎？診所可以安排一定距離嗎？老天鵝啊」、「這下真的完蛋了」、「不是說不要群聚……你們這群沙丁魚」、「病毒就是這樣傳出去的，無言」、「不是都把健保卡放在門口排隊等櫃檯掛號嗎？擠在一起要幹嘛！」