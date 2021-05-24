好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　



▲這5個星座女生，很容易親近，但想要追她們堪稱比登天還難。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導



不少女生總是抱怨自己沒人追，有的時候，不是妳沒人追，可能是妳的標準太高，甚至讓人覺得有點難搞，據《星座好朋友》網站指出，以下這5大星座女生，很好親近，卻非常難追。



TOP5 水瓶座

水瓶座的女生好親近、也給人很好聊的感覺，但她們對另一伴的要求，其實還滿高的，想要追到她們並不是件容易的事，雖然她們總會給你一點曖昧的感覺，讓你感覺好像有機會，事實上，要跟她們有更進一步的關係，這就有點難說了。

TOP4 處女座

處女座一直都是很挑剔的，她們有自己的原則，不論是對自己還是對別人的要求都頗高。她們總是希望可以找個符合自己條件的人，可是卻又誰都不入眼，只要有看不順眼的毛病，是很容易被她們淘汰的。

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TOP3 雙子座

雙子座的個性反覆，女生比起男生更是讓人難懂，常常讓她們有意思的異性，感到不知所措。她們有時候想要黏你，有時候又想要自己獨處的空間，可以一整天不聯絡，但又不能沒有你，個性古怪，讓人有點難招架，自然也很難追到她們。

TOP2 射手座

射手座個性大方開朗，本身就有讓人著迷的魔力，身邊也可以說是不乏追求者。她們比較以自己為重，很少把異性放在眼裡，比起被別人追，她們更喜歡照自己的感覺行事，寧願主動出擊，想要親近她們很容易，但想打動她們卻是非常難。

TOP1 天蠍座

天蠍座個性一直都深不可測，她們非常聰明，很多事情都可以看得很清楚，可別想要對她們耍一些小把戲，小心一不小心就被識破，她們的心房很少為誰打開，個性比較直接，想要追求她們一定是需要很多耐心跟時間。

