　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）
▲這5個星座女生，很容易親近，但想要追她們堪稱比登天還難。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

不少女生總是抱怨自己沒人追，有的時候，不是妳沒人追，可能是妳的標準太高，甚至讓人覺得有點難搞，據《星座好朋友》網站指出，以下這5大星座女生，很好親近，卻非常難追。

TOP5 水瓶座

水瓶座的女生好親近、也給人很好聊的感覺，但她們對另一伴的要求，其實還滿高的，想要追到她們並不是件容易的事，雖然她們總會給你一點曖昧的感覺，讓你感覺好像有機會，事實上，要跟她們有更進一步的關係，這就有點難說了。

TOP4 處女座

處女座一直都是很挑剔的，她們有自己的原則，不論是對自己還是對別人的要求都頗高。她們總是希望可以找個符合自己條件的人，可是卻又誰都不入眼，只要有看不順眼的毛病，是很容易被她們淘汰的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TOP3 雙子座

雙子座的個性反覆，女生比起男生更是讓人難懂，常常讓她們有意思的異性，感到不知所措。她們有時候想要黏你，有時候又想要自己獨處的空間，可以一整天不聯絡，但又不能沒有你，個性古怪，讓人有點難招架，自然也很難追到她們。

TOP2 射手座

射手座個性大方開朗，本身就有讓人著迷的魔力，身邊也可以說是不乏追求者。她們比較以自己為重，很少把異性放在眼裡，比起被別人追，她們更喜歡照自己的感覺行事，寧願主動出擊，想要親近她們很容易，但想打動她們卻是非常難。

TOP1 天蠍座

天蠍座個性一直都深不可測，她們非常聰明，很多事情都可以看得很清楚，可別想要對她們耍一些小把戲，小心一不小心就被識破，她們的心房很少為誰打開，個性比較直接，想要追求她們一定是需要很多耐心跟時間。
 

ET快訊
台中一家4口3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫
助雙北抗疫！東森集團捐1000萬　王令麟：全民共同守護家園
快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時
獨／富邦人壽1位業務員確診！　金融業已22名染疫
快訊／基隆夜唱男確診爆「1傳3」　急疫調上班地點
快訊／李昇基被爆愛上小6歲女星！　祕密交往1年
快訊／北捷傳清潔員、保全確診！與旅客有直接接觸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

網傳「染病沒啥大不了」！　林靜儀傻眼附3圖：吃飽太閒

老師遠距教學還要「天天到校消毒」　教團籲措施從寬認定

好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　

LIVE／528三級解封無望？陳時中最新說明

確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電　醫護心累：真的灰心

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站、巨蟹會寫愛的小紙條

防疫消毒隊員納入公費疫苗接種　鄭文燦贈「元氣箱」慰勉

無照網路揪團賣新冠快篩「恐觸2法」　得累加併罰最重100萬

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」嚇得秒拒：恥度有多大

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

網傳「染病沒啥大不了」！　林靜儀傻眼附3圖：吃飽太閒

老師遠距教學還要「天天到校消毒」　教團籲措施從寬認定

好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　

LIVE／528三級解封無望？陳時中最新說明

確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電　醫護心累：真的灰心

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站、巨蟹會寫愛的小紙條

防疫消毒隊員納入公費疫苗接種　鄭文燦贈「元氣箱」慰勉

無照網路揪團賣新冠快篩「恐觸2法」　得累加併罰最重100萬

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」嚇得秒拒：恥度有多大

大谷翔平是世界級打者　運動家：根本是創造出來的球員

蘇貞昌下令：避免中央、地方不同調　由指揮中心統一防疫決策

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

2長者＋1員確診！其他33人「全快篩陽性」　信義某老人機構爆群聚感染　

奪冠為台灣疫情帶來正能量　徐薇淩：最幸福的事情

LIVE／台股校正上漲36點　【股市維大利】14:00即時解盤

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

亞瑟士撤10年東區店面！「行星」撿便宜進駐　網問：賣甚麼的？

桃園小吃店偷營業　警嗆：已經看到...8男女趕快戴口罩

生活熱門新聞

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

快訊／林右昌喊話中央：三級警戒延長兩週

自篩確診！網狂問「勃起正常嗎」　解答曝

淡江大學4師生確診！校內6天足跡曝

即／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯發飆

鋒面接近！北北基14縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站

國內本土案例大爆發，大多數人都配合政府盡量待在家防疫，卻還是有少部分人不戴口罩或是出門旅遊、私下群聚聚會等等，科技紫微網整理出「防疫神隊友」TOP5星座，快來看看身邊有多少神隊友！

12星座一周運勢0524-0530

12星座一周運勢0524-0530

網揭2021最容易閃婚星座Top 5　

網揭2021最容易閃婚星座Top 5　

越長大越容易「孩子氣」的3大星座

越長大越容易「孩子氣」的3大星座

男生突然提分手4原因：不想結婚

男生突然提分手4原因：不想結婚

關鍵字：

射手座星座追求情侶

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面