台南老外等不到餐！隔門「大唱歌」辱女外送員：你們台灣都大青蛙

網搜小組／閔文昱報導

全台民眾週末「自主在家」防疫，外送員在外頭奔波幫忙送餐，不過也傳出相關消費糾紛。一名網友在臉書表示，有外籍人士疑似填錯送餐地址，導致苦等不到自己的餐點，事後竟還唱「大青蛙之歌」羞辱外送員，奇葩的行徑馬上就引發不少網友關注，直呼「到底是誰教你的」？

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享影片，表示「台南市區長榮路二段，一位外國客人因地址寫錯，導致外送員找不到客人，事後還公然侮辱外送員，還罵台灣人都是大青蛙！」只見影片中的這名外籍人士站在門內，不斷對著門外的女外送員唱著「大青蛙，大青蛙，你們台灣都大青蛙，你是豬腦豬腦袋」，接著還吼道，「妳真的真的真的是超過得非常離譜。」

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▲老外的「大青蛙之歌」讓不少人聽得一頭霧水。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

誇張的行徑也被一旁的民眾全拍了下來，並上傳到臉書。許多網友見狀後紛紛留言，「我比較想知道，到底是誰教他罵人是大青蛙的？」、「口憐，連駡都不會，大青蛙是什麼啊？台南人台語應該就要給他撂下去呀」、「關於青蛙這檔事，莫名覺得好笑」、「到底是哪個沒良心的教外國人大青蛙是罵人的話？完全沒有殺傷力」。

外送平台正夯，網路上也陸續出現許多外送員的心酸故事。先前也曾有外送員在臉書表示，他工作送餐到一半，突然收到客戶長達200多字的訊息，對方開頭先要求他「餐點送上樓，掛在門把上面」，接著就開嗆「放好，就滾，林北不想看到你們這些外送的」、「做外送就甘願點」等侮辱字眼，讓他看了非常傻眼。

▼一名外送員送餐到一半，收到客戶200多字超狂訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

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