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百貨美食外送大噴發成長3成　起司流沙塔一天狂賣800個

▲疫情,百貨外送。（圖／新光三越提供）

▲因應疫情百貨積極佈局外送需求，新光三越新推的skm eats至6月初免外送費。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因應疫情全台升至防疫三級警戒，民眾出門意願大減，加上許多確診者足跡至百貨，部分百貨採取停業或縮短營業時間方式因應，並將購物需求主力轉移至線上商城與外送服務，新光三越近期推出自家美食外送平台「skm eats」，強調與店內同價與限期免外送費，加上原有外送平台服務，疫情期間訂單暴增30%。

▲疫情,百貨外送。（圖／新光三越提供）

疫情期間政府與非官方單位均宣導民眾不要出門，各家百貨門可羅雀，部分業者乾脆宣布停業，僅提供線上購物或餐飲外賣服務，全台有多達15間分店的連鎖百貨新光三越，也在日前結合台灣大車隊，推出百貨首家專屬外送車隊的skm eats服務，消費者可從APP下單，標榜餐點製作、車隊外送都由新光三越把關，於3公里範圍內都可外送，即起至6／6再推免運費優惠，每單可省40元。

業者表示，skm eats集結全台超過250家店內知名美食餐飲專櫃，包括M One Café、欣葉台菜、春水堂、老乾杯、牛排教父鄧有癸旗下系列品牌等共同參與，除了與館內餐點同價之外，也會推出「skm eats獨家餐點」，直接從手機用skm apy下單，無接觸疑慮還可累積點數。

▲疫情,百貨外送。（圖／新光三越提供）

▲檀島乳酪流沙塔，單價60元。

而除了skm eats之外，也繼續與food panda跟uber eats外送平台提供餐點服務，新光三越表示，3平台加起來每日外送筆數超過3000筆，比疫情爆發前還要增加3成，目前最受歡迎的單品品項包括丸龜製麵、春水堂、檀島香港茶餐廳、花月嵐、添好運等為主，家庭組合餐則以瓦城、欣葉台菜、GB鮮釀等為熱門首選，丸龜製麵烏龍麵單日可賣出500碗、檀島乳酪流沙塔也能賣出800顆、瓦城月亮蝦餅、春水堂珍珠奶茶都會外送超過300份。

▲疫情,百貨外送。（圖／新光三越提供）

▲春水堂珍珠奶茶，單價95元。

而遠百日前也即恢復一樓戶外「速利便」服務，包括外帶、外送餐點和購物都主打「無接觸」，遠百表示，5／20餐飲外帶明顯增加，外送與線上購物業績則有小幅成長；京站時尚廣場也表示自主停業消毒重開幕後，一樓增設外送外帶取貨區，全國共60家美食品牌包括真珠、饗食都有參加。

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