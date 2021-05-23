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首季熱賣前三由 iPhone 12系列包辦　折疊手機太貴難進榜

▲蘋果 iPhone 12 是 2021 Q1 最熱賣手機。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司在 2020 年 10 月首度針對旗下首款 5G iPhone 採取使用相同高階的處理器，但是定位各自不同的策略，結果似乎獲得巨大的成功，最新市調機構模擬全球銷售情形指出，2020 年第一季，Apple 公司的 iPhone 12 幾乎主導全球智慧手機市場。

根據 Counterpoint Research 公開的最新報告指出，2021 年第一季全球智慧型手機銷售額已突破 1000 億美元大關，創下史上新高紀錄，其中 iPhone 12 佔據了全球手機總出貨量 5% 成為第一，緊跟在後的是旗艦級產品 iPhone 12 Pro Max，佔據 4%，第三名是 iPhone 12 Pro，佔據 3%，市佔第四名不是 iPhone 12 mini，而是尚未停產的 iPhone 11，以此來看，貢獻銷售金額最高的，當然就是售價最高的 iPhone 12 Pro Max 了。

▲國際市調機構指出，蘋果 iPhone 12 是 2021 年手機市佔、銷售額雙冠王。（圖／取自Counterpoint Research）

記得 2020 年受到新冠疫情（COVID-19）影響，Apple 公司推出了 iPhone SE 2020 搭配 iPhone 11 系列勉強撐住大局，到了今年隨著疫情開放施打、世界各國尤其是中國大陸市場景氣回溫，整體手機銷量也慢慢往上增加，Apple 公司今年春天不再打價格戰推出新一代 iPhone SE，反而時推出紫色款 iPhone 12 刺激買氣，結果繳出漂亮的成績單。

除了蘋果公司之外，前十名毫無意外的就是三星與小米，其中小米集團今年攻勢頻頻，在每個價格帶的產品都搶先取得高通晶片，在各大市場推出相關產品，不過從銷售數據來看，佔便宜的還是三星跟華為，他們今年的旗艦機像是 Galaxy S21 Ultra 5G 與 Mate 40 Pro 成功的不讓 Android 陣營「輸太多」。

不過這次不管是銷售額還是產品數量都看不到折疊手機，或許跟定價太高有關，有相關傳聞指出，三星今年的 Galaxy Z 系列產品，將會大幅度的調整價格，旗艦級產品 Z Fold 3 可能台幣 5 萬元就可以入手，近期報導還指出，三星在取消 Galaxy Note 系列之後，今年將重心放在即將在 8 月登場的 Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 身上，將他們的出貨量提高到 600 萬至 700 萬台，其中像粉餅的 Galaxy Z Flip 3 目標定在 400 萬部，旗艦折疊機 Galaxy Z Fold 3 可能為 300 萬部，都是去年目標的 2 倍以上，至於 Apple 公司旗下的 iPhone 13 系列，則是維持去年產品策略，現有傳聞當中，還看不到折疊產品的影子。

▲三星今年將重兵壓在 Galaxy Z 系列折疊機產品，傳聞訂出比去年高2倍的銷售目標。（圖／取自Twitter）

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