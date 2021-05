紐時：蘋果向北京低頭　應用程式不能出現台獨

▲紐時調查指出,蘋果向北京低頭,應用程式不能出現台獨。(圖/路透社)



文/中央社記者尹俊傑紐約17日專電

紐約時報今天刊出調查報導,指出蘋果公司向北京當局低頭,將台獨列為不能在應用程式出現的議題,且將中國用戶個資存進國營企業管理的資料中心,形同將資料交給中國政府。

過去20年,蘋果公司(Apple)靠著中國躍居全球市值冠軍企業。如今,蘋果幾乎所有產品都在中國組裝,大中華地區占蘋果營收比例約1/5。中國政府以此作為籌碼,施壓蘋果高層妥協,違背他們精心塑造擁護公民自由與隱私的形象。

紐時檢視蘋果內部文件,訪問17名在職與前蘋果員工及4名資安專家,拼湊出蘋果執行長庫克(Tim Cook)為中國生意而屈服於北京當局要求的圖像。

蘋果為配合中國2017年施行的「網絡安全法」,同意將中國用戶個資存進中國國營企業管理的伺服器。位於貴州省貴陽市的資料中心預計6月完工,蘋果也在內蒙古自治區建造新的資料中心。

據報導,蘋果在中國的資料中心實際上由政府人員控制。蘋果同意將能解鎖中國用戶個資的數位鑰匙存在這些資料中心,並在中國禁用後放棄蘋果在其他資料中心使用的加密技術。

獨立資安專家和蘋果工程師說,上述讓步將造成蘋果幾乎不可能阻止中國當局存取中國用戶的電子郵件、照片、聯絡資訊、行事曆和定位資料。蘋果則堅稱保有解鎖資料的數位鑰匙控制權,在中國使用的加密技術比其他國家還先進。

