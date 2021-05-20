Apple預告將釋出背景音、眼球追蹤、智慧表出現滑鼠游標

▲Apple 釋出多項輔助功能。（圖／取自Apple）

特約記者洪聖壹／綜合報導

這是對於身障人士的好消息，不過記者認為所有人都適用。Apple 公司宣佈推出專為行動不便、視障、聽障和認知障礙人士設計的軟體功能。針對所有人，為了提升專注力，Apple 公司還推出「背景音」。iPad 預告將推出眼球追蹤輔助功能。

目前 iPhone、iPad 的輔助使用功能提供許多非常友善的更新，不過接下來隨著 Apple 操作系統的軟體更新，肢體障礙人士將能利用輔助觸控操作 Apple Watch。 iPad 將支持第三方眼動追蹤設備，讓操作變得更輕鬆。針對盲人和低視能族群，Apple 的「旁白」螢幕閱讀器能透過手機、平板上的智慧功能辨識圖片中的物品。為支援神經多樣性，Apple 也即將引入新的背景音，將干擾降到最低。對於失聰或重聽者，Made for iPhone (MFi) 助聽裝置很快可以支援新的雙向助聽器。

Apple Watch 即將推出輔助觸控功能

Apple Watch 方面，watchOS 即將推出的輔助觸控功能，藉由陀螺儀和加速儀等內建動態感應器，以及光學心率感應器和設備上的機器學習，讓手表可以感測肌肉和肌腱活動的細微差別，像是透過 Quick Action 功能，可以利用各種手勢控制手表。

▲Quick Action 功能，握手兩次就可以接聽電話。（圖／取自 Apple）

透過 Complex Navigation 就可以利用複雜的手勢操作手表，像是手握兩下叫出功能列、手握一下確認內容等等，利用各種手勢，例如捏或緊握，來控制螢幕上的應用程式。

▲Complex Navigation 功能，手握兩下叫出功能列、手握一下確認內容。（圖／取自 Apple）

至於 Apple Watch 上的輔助觸控加入所謂 Motion Pointer 新功能，開啟該功能之後，只要手晃個幾下，Apple Watch 上就會出現類似滑鼠的游標，接著就可以用手腕傾斜角度來控制游標，藉此控制螢幕、查看訊息等等。

▲只要手晃個幾下，Apple Watch 上就會出現類似滑鼠的游標。（圖／取自 Apple）

Apple 公司希望透過這方式讓肢體不便的顧客可以更容易接聽來電、控制螢幕上的游標、查看通知中心、控制中心等，不過其實這項功能也適用一些正在騎車或跑步的 Apple Watch用戶，他們可以握緊兩下就可以利用 AirPods 來接聽電話之類的，而不需要觸控螢幕，成為另類的使用密技。

iPad 支援眼動追蹤

iPadOS 將支援第三方眼動追蹤設備，讓使用者可以只用眼睛控制 iPad。今年下半年，相容的 MFi 設備將可以追蹤使用者在螢幕上的注視位置，游標會跟隨視線移動，而持續的目光接觸則會觸發動作。

iPhone 多了背景音功能

疫情期間，許多人居家上班難免會不專心，Apple 預告即將推出新的背景音，幫助使用者將分心程度降到最低，集中注意力、保持冷靜或好好休息。

新的背景音樂其實在許多音樂串流平台都有提供，不過 Apple 公司這次將這些背景音放在系統當中，形成一個新功能，該項主要收納一些平衡、明亮或黑暗的聲音，例如海洋、雨天或溪流的聲音，會在背景連續播放，掩蓋惱人的環境或外部噪音，而且這些背景音會混入或讓位給其他音訊和系統音。例如海浪聲、雨聲和溪流聲等背景音，有助於使用者將分心程度降到最低，集中注意力、保持冷靜或好好休息。

iPhone 新增「旁白描述圖片」新功能

最近的系統更新將於「旁白」新增「圖片描述」功能，使用者可以瀏覽圖片中的人物、文字、表格數據等事物的更多細節。使用者可以用表格的形式瀏覽一張收據的圖片：由行和列組成，並附有表格標題。「旁白」還可以描述圖中人物的姿勢與位置，如此一來，使用者的回憶變得更加詳細清晰。此外，透過「標記」功能，使用者可以自訂圖片敘述，讓家庭照片更加個性化。

另外，在 iOS 14.6 當中，將會新增「朗讀時反白內容」的新功能。

支援MFi 助聽器和聽力圖

在 MFi 助聽器計劃的重大更新中，Apple 新增支援雙向助聽器。這些新型助聽器中的麥克風，讓失聰或聽障人士可以進行免持通話和 FaceTime 對話。MFi 合作夥伴的新一代裝置將於今年下半年上市。

Apple 也將在耳機調節功能中支援聽力圖 (顯示聽力測試結果的圖表)。使用者可以從紙本或 PDF 聽力圖載入最新聽力測試結果，快速調節位置。耳機調節功能可以因應使用者的聽力，把較小的聲音放大，並調整特定頻率。

耳機調節功能將能識別從紙張或 PDF 載入的聽力圖，並將結果以圖表顯示。

SignTime 門市手語服務

除此之外，Apple 公司宣布，將在實體門市跟網頁上推出名為 SignTime 的新服務。

這項服務讓顧客在瀏覽器上就可以用美國手語 (ASI)、英國手語 (BSL)、或法國手語 (LSF) 與 AppleCare 和 Apple 顧客服務專員進行溝通。Apple Store 門市，顧客還可以用 SignTime 遠端聯繫手語翻譯人員，無須預約。該項服務會先在在美國、英國和法國推出，台灣在未來將會提供。

其他將於下半年推出的新功能包括下述三項新功能：

一、聲音取代按鈕控制：讓聾啞人士和行動不便的使用者，可以用嘴巴發出的聲音，例如搭嘴音、「啵啵」聲或「咿咿」聲，取代實體按鈕和開關。

二、顯示與字體大小設定：可以在每個 app 中自訂，讓色盲或其他視覺障礙的使用者更容易查看螢幕。使用者將能個別為本功能支援的 app ，自訂這些設定。

三、全新 Memoji：全新 Memoji 個人化功能能更完善地代表使用氧氣管、人工電子耳的使用者，並新增軟頭盔作為頭飾。

響應全球無障礙體認日，Apple 宣布在部分地區，5 月 30 日前 Today at Apple 會在店內和線上開設無障礙相關課程。在 App Store 內，顧客可以閱讀 TikTok 知名視障人士 Lucy Edwards 的故事。Apple TV app 將重點介紹「突破障礙」人物特輯，表揚幕前幕後最真實的身障人士代表人物。