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蘋果新品二連發：全新彩虹表帶月底上市　無損音樂功能6月上線

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司稍早宣布推出兩項新品，包括傳了好久的 Hi-Fi 無損音樂與首次推出的 2 款全新 Apple Watch 彩虹版表帶和生動的錶面。

先來介紹大家關心的 Apple Music，這次的更新包括使用杜比全景聲技術的空間音訊功能，該項功能目前支援 AirPods Pro、AirPods Max 與 Beats 耳機，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 之內建喇叭。換句話說，只要透過更新，這些內建 H1 或 W1 晶片耳機或喇叭就可以使用空間音訊功能聽 Apple Music 的音樂。

根據 Apple 公司解說，該項功能主要使用 ALCA (Apple 保真壓縮音訊編碼)，以保存原始音檔的每一個位元。這代表著 Apple Music 的訂閱者能聽到和藝人在錄音室裡錄製的原汁原味的聲音，當功能開放之後，用戶只要把 Apple Music 更新到最新版本，接著從「設定」>「音樂」>「音訊品質」開啟功能。訂閱者可以就不同的網路連線方式 (如行動數據、Wi-Fi 或下載項目)，選擇不同的音訊解析度。

至於針對無損音樂的部分，Apple 公司預計 6 月開始正式對訂閱用戶推出保真壓縮音訊，Apple Music 將篩選、整合出一系列杜比全景聲的播放清單，幫助聽眾找到自己喜歡的音樂。此外，能以杜比全景聲播放的專輯將於詳細頁面中以徽章標示，便於探索。

Apple 公司還設定了一個 KPI，他們將與藝人、音樂廠牌合作，新增更多新歌與經典曲目等內容，同時也和杜比攜手打造讓音樂家、製作人與混音工程師能更容易使用杜比全景聲創作歌曲的環境，目標包含在主流市場中增加支援杜比技術的錄音室數量至兩倍，這包括「提供教育訓練課程」、以及「為獨立音樂人提供資源」等。

根據 Apple Music 的無損音訊分級範圍，從 CD 品質的 44.1 kHz/16 bit，到 48 kHz/24 bit 的音訊解析度，可以在任何 Apple 裝置上原生播放。Apple Music 也為對聲音品質要求極高的聽眾提供最高可達 192 kHz/24 bit 的高解析度音訊。

價格方面，有別於國內 KKBOX 提出一倍的收費方式，Apple Music 的訂閱者將能免費使用支援杜比全景聲的空間音訊和保真壓縮音訊，而且 Apple Music 超過 7,500 萬首歌曲，全部都將得以保真壓縮音訊收聽。

另外就是兩款新表帶跟表盤，全新的表帶設計靈感來自 LGBTQ+ 社群多元化的多面驕傲旗幟。彩虹版編織單圈錶環巧妙地將原始彩虹色和來自各種驕傲旗幟的顏色交織在一起，呈現出 LGBTQ+ 經歷的廣泛多元性和跨越多個世代的運動歷史。

在表戴上的黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及那些患有 HIV/AIDS、或因此病離世的人，而淡藍色、粉紅色和白色則代表跨性別和非二元性別族群。這個獨特的表帶，是以具延展性的再生紗繩與矽膠線交錯編織而成，無錶扣或扣環的設計，帶來無比的舒適性。為確保最佳貼合度，備有 12 種編織單圈錶環尺寸供使用者挑選。

除了表帶，今年同步推出新款彩虹版表面，呈現出 LGBTQ+ 運動團結為一的力量和相互支持。轉動數位錶冠後，錶面上的線條會隨著手腕抬起而無止盡滾轉。這也是歷來首次，Apple 在錶帶包裝中納入全新的「輕巧 App」功能，為使用者帶來一種簡單且便利的方式，能立即取得與錶帶相襯的全新錶面。

另外，今年同樣有彩虹版 Nike 運動型表環，展現出彩虹的原始六色，並且首度提供反光紗線材質，助力夜間從事戶外運動的愛好者。

彩虹版編織單圈錶環相容於 Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 4 或後續錶款；彩虹版 Nike 運動型錶環相容於 Apple Watch Series 3 或後續錶款。彩虹版編織單圈錶環售價為新台幣3,100，而彩虹版 Nike 運動型錶環售價為 新台幣 1,600。即日起在官網開放預購，自 5 月 25 日起於 Apple 直營店各據點推出。

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