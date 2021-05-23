移民署查緝新移民娛樂場所　宣導安心採檢防疫專案

▲嘉義市移民署關懷外籍人士 宣導「安心採檢防疫專案」。（圖／嘉義市移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情升溫，移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊主動聯繫嘉義市政府建設處，共同前往轄內休閒娛樂場所聯合稽查及宣導，除檢視業者是否確實暫停營業外，更利用機會向業者、新住民及移工朋友們宣導外籍人士防疫資訊，以實際行動一起來守護臺灣。

▲嘉義市移民署宣導多國語言資訊QR code運用。（圖／嘉義市移民署提供）

防疫工作刻不容緩，嘉義市專勤隊近日也派員至轄區外籍人士易聚集的商家與藥局等處所，發放「安心採檢防疫專案」多國語言資訊QR code的宣導傳單，希望讓每一位外籍人士都能夠知道專案資訊，鼓勵4月21日至5月14日期間曾有萬華或周邊高風險區域活動史的外籍人士若有疑似染疫症狀主動接受採檢。

自即日起至6月8日止(由指揮中心決定是否延長)對於符合專案出面接受採檢或就醫治療的外籍人士，無論身分合法或非法，採「不收費、不通報、不查處」的方式，使他們及早獲得合適的照顧與協助。同時透過網路社群媒體等方式，宣導減少非必要外出，請勿參加宗教聚會活動，並落實外出佩戴口罩等防疫工作，共同防堵疫情擴散。

嘉義市專勤隊隊長張添童表示，疫情嚴峻需要每位民眾不分國籍配合自我健康監測及清潔防護，落實勤洗手、戴口罩及保持適當社交距離等個人防疫措施，呼籲外籍人士如有疑似染疫症狀或相關疑問，除了撥打防疫專線1922，也可以致電洽詢嘉義市專勤隊協助（電話：05-231-3609）。

▲嘉義市移民署多國語言資訊QR code的宣導。（圖／嘉義市移民署提供）

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