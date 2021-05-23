快訊／侯友宜宣布：「熱區防疫中心」24日起新增三重、新莊站

記者楊蕓／新北報導

新北市府啟動強化三級防疫警戒，23日正式在板橋、中和疫情熱區成立「熱區防疫中心」，新北市長侯友宜宣布，24日將新增兩個熱區，分別是三重區、新莊區。

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。

▲新北社區篩檢站。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，新北市總確診人數已1496案，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80%以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。

侯友宜昨天宣布，自5月23日至5月25日止，民政系統於熱區範圍啟動強化三級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，成立熱區防疫中心，置衛生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組強化防疫工作。

根據新北市府昨劃定之板橋區、中和區熱區範圍，板橋區熱區涵蓋文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約5萬3000位市民受關懷與規範；中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5,000位市民受關懷與規範。

▲板橋熱區防疫中心。（圖／記者宋良義攝）

▼0523疫情確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▼0523確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）