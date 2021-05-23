南投男PO「2人確診」假消息落網　「只想提醒」最高可罰300萬

▲張男在臉書社團張貼不實疫情訊息，引發鄉親、網友恐慌。（圖／翻攝臉書社團《信義鄉路況道路大小事通報網》）

記者白珈陽／台中報導

南投信義警分局22日上午11實執行網路巡邏時，發現張姓男子未經查證，涉嫌於臉書社團張貼不實疫情訊息，稱新鄉村有2名確診者，引發鄉親及網友恐慌，警方循線將張男通知到案，張男坦承有貼文，但辯稱只是想提醒鄉親要加強防疫，對於造成大家困擾感到很後悔。張男訊後被依法函送，最高可罰300萬元。

警方表示，張男在信義鄉地方臉書社團《信義鄉路況道路大小事通報網》貼文，內容指「新鄉有2人確診，請注意防疫 勤洗手，戴口罩，保持社交距離」，導致人心惶惶，信義警分局長呂育騰立即指示專案小組啟動調查，並循線傳喚張男到案說明。

張男坦承有發出此貼文，但辯稱並不知訊息真假，只是想提醒民眾加強防疫作為，卻未經查證即利用手機傳播，對於自己的行為造成大家困擾感到很後悔。警方訊後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送南投地檢署法辦。

呂育騰呼籲，現今全台疫情嚴峻，未經證實之訊息層出不窮，造成民眾恐慌，且影響社會安定，警方呼籲民眾，對於網路訊息應先查證，切勿任意轉傳，相關疫情資訊皆應以疫情指揮中心或地方政府公布為準，若有違法散播疫情假訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最重可處3年有期徒刑、拘役、或科或併科300萬元以下罰金。

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