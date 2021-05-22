快訊／朝陽科大29例「PCR全陰性」　盧秀燕宣布撤前進指揮所

▲朝陽夜唱團引發群聚事件，市府在校園內設前進指揮所。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府因應朝陽夜唱團引發群聚案，20日在朝陽科技大學設立前進指揮所為師生進行快篩。經2日校內1168例快篩，其中29例個案，經過PCR核酸檢測後，全部都是陰性。市長盧秀燕22日宣布，朝陽前進指揮所任務已暫告一段落，即日起撤回，並將持續針對學校及周邊環境進行消毒，守護民眾健康。

台中市政府今日於台灣大道市政大樓召開「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」，由盧市長帶隊向市民說明台中疫情最新情況，盧市長表示，朝陽科大KTV群聚案發生後，市府立即成立「朝陽大學疫情前進指揮所」，經擴大篩檢全數呈現陰性，危機暫時解除，宣告任務告一段落。

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此外，市府針對當天夜唱20人全數進行PCR核酸檢測，結果顯示，其中8人陽性、12人陰性，其中，確診者7人足跡在台中、1人足跡在外縣市，對於此群聚案，市府疫調持續進行中。

▲盧秀燕宣布撤回朝陽科大前進指揮所。（圖／台中市政府提供）

盧市長進一步表示，市府已掌握5月13日晚間11時至5月14日上午7時，曾於東協廣場美樂地KTV唱歌的民眾及該店員工，呼籲同一時段曾至此KTV店夜唱的民眾，對自身健康有疑慮者盡速至快篩站檢測，朝陽科大也已通知離校及離開台中市的師生，務必做好自主健康管理。

衛生局長曾梓展補充，朝陽科大快篩站20日篩檢492例，其中3例陽性，再進行PCR核酸檢測後，3例皆為陰性；21日篩檢676例，其中26例陽性，再進行PCR核酸檢測後，26例皆為陰性。此外，環保局長陳宏益也說，環保局將持續針對朝陽科大及周邊環境進行消毒，守護民眾健康。

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