快訊／雲林+1...連4天新增確診　縣府15:00直播說明　

▲中央流行疫情指呼揮中心23日公布，雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內本土確診案例287例+170例校正回歸，包含雲林縣確診1例個案，雲林縣府將於15:00召開 「疫情記者會」並於官方臉書、有線電視同步直播，並將文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣衛生局初步僅表示，屆時記者會將會公布確診個案足跡，請民眾不要驚慌，做好防疫不要鬆懈。

雲林縣確診個案至昨（22）日累計共4名：

5月23日公布案3868（西螺鎮）於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。

5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147（林內鄉）56歲精神障礙男子。

5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713（林內鄉）65歲。

5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149（元長鄉）66歲癌末男子。

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雲林縣長張麗善昨於直播時表示，因新冠肺炎疫情延燒，為避免媒體採訪群聚，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。



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