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萬華超商打工！他憶「常被阿姨騷擾」　在地人洩拉客手法：會認人

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華茶藝館爆群聚感染，附近一帶的店家全都歇業。（圖／記者游宗樺攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台疫情不斷延燒，基隆一名確診男（案2747）癡迷萬華某茶藝館，連26天搭台鐵前往消費，讓各界相當好奇，究竟茶藝館有何等魅力讓他流連忘返，一名曾在萬華附近超商打工的網友則表示，之前經過時常常會被阿姨騷擾，年齡層大約是50至70歲左右，好奇大家對萬華茶室的印象為何。

網友在PTT發文回憶，很久之前在萬華附近的超商打工，常常會被茶藝館的阿姨騷擾，所以每次經過那區的時候，都會走得特別快，「話說那邊的年齡層差不多50-70歲不等，但其實也有看到一些比較年輕的，但她們都不會站在外面，都會在深處偷看」，好奇大家對茶藝館的印象如何。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲在地人曝拉客手法。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們表示，「沒錢又愛玩的老不羞」、「都去吃東西而已，華西街有些不錯吃」、「除西門町外沒去過萬華任何地方」、「買竹筍喝燙茶」、「是買竹筍吃鵝肉的好去處」、「我好像只去過萬華買魚、萬華水族館、龍山寺拜拜，拜完看朋友被算命的騙」。

其中一名在地人指出，「我西街少年真的不會去，頂多是去夜市會經過附近這樣，大概10來年前，本土站壁被換成大量外配，外配拉客手法真的很噁，會直接出手挽你這樣，基本上在地人對這些都是反感的，除非一些老豬哥想玩的，才會覺得這樣很爽吧」、「北漂住過萬華，沒被拉過，其實他們會認當地人」。

 
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