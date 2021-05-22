配合「強化三級」京站再停業　5／23起連3天閉館消毒

▲京站二度自主停業進行消毒。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5／22）公布國內323確診病例，部分地方首長宣布啟動「強化三級」，位於台北車站商圈的京站時尚廣場，表示全力配合政府防疫政策，響應從5／23起連續3天再度停業消毒，而高市公布確診民眾足跡，其中有一位是漢神巨蛋櫃姐，業者也表示從5／21起已停業3天進行消毒工作。

今官方公布國內323確診病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案，為校正回歸上週各日個案，新北市長侯友宜宣布板橋、中和成立「熱區防疫中心」並啟動為期3天的強化三級防疫措施，京站也在傍晚時宣布，將從明起至5／25自主停業消毒，響應強化三級措施。

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京站表示，考量為提供顧客、同仁更安心的購物及工作環境，將再度自主停業3日，範圍為台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施。京站之前曾在5／18至5／19期間，自主停業2天，本次是疫情爆發社區感染後第二次停業。

高市府今宣布的4位確診案例中，其中一名是在漢神巨蛋8樓工作的櫃姐，且發病前4天都在上班，目前高雄市衛生局框列10個人進行觀察，漢神巨蛋表示，日前因巨蛋鄰近區域陸續有確診者足跡訊息，為維護所有消費者及員工之安全，漢神巨蛋已於5／20提早閉店，並從5／21至5／22期間停業消毒，公佈確診案例後，將在5／23加停業一天，進行為期共3天的消毒清潔。

▲漢神巨蛋宣布停業消毒。（圖／記者陳建宇攝）