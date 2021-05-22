一家3口都染疫！首例確診孕婦產女　醫還原現場「護目鏡全糊」曝心聲

▲王樂明為確診感染新冠肺炎的孕婦接生。（圖／翻攝王樂明臉書，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣疫情日益嚴峻，國人的心情也因此受到影響，但萬芳醫院日前傳出正能量的溫馨消息，該院產科主任王樂明日前為一名已妊娠37週、感染新冠肺炎的孕婦接生，並順利產下女嬰。王樂明說，為了幫孕婦剖腹產，他再度穿上兔寶寶裝，手術室以高規格備戰，女嬰採檢結果陰性，母女均安，這應該也是全台為確診患者接生首例，過程雖然真的很緊張，但卻也很感人。

王樂明向《ETtoday新聞雲》說，這名媽媽是他平常就有在看診的孕婦，當醫院得知該孕婦一家三口家人接連確診後心情也相當緊張，「看不到敵人才是真正的可怕」，當時馬上查相關醫學雜誌，看看國際上是否有類似案例，與孕婦多次討論應用哪種方式生產。

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王樂明表示，為染疫產婦接生，開刀房內的醫護人員也相當緊張，討論後認為，若自然產，因疼痛，產婦一定會吼、喘，這時肯定有一定濃度的病毒散播，為防感染，於是選擇剖腹產，但又不全身麻醉，因插管過程也可能有飛沫噴濺，因此最後決定採半身麻醉，讓孕婦在意識清醒的情況下剖腹生產。

王樂明說，「接生當天，所有接生的醫護人員都穿上重裝備，站手術檯旁，先跟產婦說明手術等等，望著她的口罩，心想我距離cov19只有20-30公分，沈重應戰，手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血」。

王樂明也說，所幸手術過程順利，孕婦產下一名體重3100公克的健康女嬰，但寶寶出生後，因怕女嬰中招，只讓媽媽瞄了一眼，醫護團隊就趕緊把寶寶帶往兒科病房隔離採檢，經檢驗兩次結果均是陰性，所幸未垂直傳染。

王樂明提到，「手術順利完成，母子均安，慢慢一件一件脫下沈重的兔寶寶隔離衣，再去浴室沖澡，完成一個聖戰。Covid19應該算是世界級的病毒，來得轟轟烈烈，藉此證實這世界我也來過，而且活的真實而精彩」。

