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同樣被質疑瞞報疫情　紐約州長堅稱「訊息發布不即時」遭啟動彈劾

▲古莫、陳時中。（合併圖／路透、記者林敬旻攝）

▲古莫、陳時中。（合併圖／路透、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日宣布除新增321例本土確診，同時也有400例「校正回歸」，指揮官陳時中解釋，是之前通報系統塞車，改善之後把累積案件報出來；但此說法仍引發外界批評，及質疑政府瞞報。其實，紐約州長古莫1月時被揭露瞞報老人院死亡人數，但他仍堅稱是訊息發布不即時，遭致共和黨與民主黨批評，甚至揚言啟動彈劾。

針對400例校正回歸，陳時中在指揮中心記者會上解釋，前兩天發現採檢在報告端產生塞車情形，所以從那天起，指揮中心開始積極研究，如何簡化相關通報程序，希望速度能加快，讓整個疫情的研判更即時；經過這幾天改善，申報程序簡化，通報速度大為提升，也因為昨天效率提升，所以也崁了大概1萬多個舊案，然後裡面有400個案例，今天把這些累積的案件都報出來。

不過陳時中的說法，則被質疑是瞞報，其中台北市議員游淑慧批評是「蓋排認列」；北市議員徐巧芯則批，什麼是校正回歸？繳稅可以校正回歸嗎？年齡可以校正回歸嗎？期末考可以校正回歸嗎？週末是校正回歸日嗎？校正回歸是不是可以得諾貝爾獎？蓋牌跟校正回歸的差別是什麼？

其實，被質疑隱瞞疫情的情形也發生在美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）上。2020年新冠肺炎剛在全球爆發時，古莫是最早揭露疫情的州政府官員，也採取與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）不同防疫措施，宣布不會採用全面普篩，因為可能會癱瘓醫護量能。

不僅如此，相較當時川普政府面對疫情表現的推卸態度，古莫則發下豪語強調「我來扛」；當紐約市封城至6月時，古莫再與白思豪做出不同判斷，認為可以重開經濟活動。

古莫的防疫措施，要求紐約州民，尤其是70歲以上老年人口非必要不要外出，也提供居家防疫行動的指令；在記者會上，古莫曾對不戴口罩的年輕人破口大罵，也感性喊話洲民與他一起攜手度過難關，種種行徑皆引發廣大共鳴，讓他支持度攀升。

當紐約州疫情越趨嚴峻，古莫仍堅持機動調整防疫隔離措施，在2020年底古莫更發佈命令，為避免州內各醫療院所治療系統崩潰，開放養老院收容已確診或曾確診的非重症高齡病患。

此措施引發疑慮，但每日記者會公告的各地方、各機構的死亡人數，卻未如外界擔憂的，造成高齡者的交叉感染與高致死率，然而事實卻非如此。

紐約州檢詹姆斯（Letitia James）2020年底決定設立專案，紐約州各養老院的收置情況，並在2021年1月發布調查報告，而結果是，紐約州衛生部門所統計的養老院實際死亡病例，比州政府公告的數字高出50％左右。

在調查報告公布當天，紐約州衛生部門修改死亡數字，然而古莫面對譴責，表示州政府沒有掩蓋新冠肺炎死亡人數，周內的人數統計是準確的，只有訊息發布不即時，並未有瞞報，未來會更快向州議員、媒體發布獲得的資訊。

但古莫的幕僚曾在私人通話中坦承，紐約州確實曾對司法部和州議會提供「延遲更新」的養老院死亡病例數據。

事發後，古莫行為引來共和黨人員砲轟，而當時紐約州議會的14名民主黨參議員罕見與共和黨陣營聯合聲明，主張對古莫展開調查，不排除啟動「彈劾程序」。

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