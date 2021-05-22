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社會 社會焦點 保障人權

他新光三越「無罩+當街裸奔」　3警壓制畫面曝...第一動作令人讚

記者邱中岳／台北報導

北市新光三越前，發生1名男子未戴口罩還當街裸奔，4名警員到場圍捕，才合力將男子制伏在地上，先拿口罩給男子戴上，但男子語無倫次根本無法溝通，最後通知救護車協助，將人送往北投818醫院，並將依未戴口罩通知衛生局裁罰。

警方指出，1名30歲的林姓男子，在22日中午時分，在台北車站附近的新光三越、許昌街附近邊走邊脫衣服，警方獲報後趕忙前往尋找，雙方一路追逐，男子則一路脫衣服，男子最後被3名警員合力壓制逮捕。

▲▼男子在新光三越大樓附近，當街裸奔甚至還沒戴口罩，警方壓制後趕緊拿口罩給他配戴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在新光三越大樓附近，當街裸奔甚至還沒戴口罩，警方壓制後趕緊拿口罩給他配戴。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子非但裸體，而且還沒有戴口罩，警方隨即找來口罩給林戴上，也讓林男穿回內褲，但林精神不穩定，根本無法溝通，所以只能通知救護車，協助將林送往北投818醫院，因未戴口罩將報衛生局裁罰，另林恐涉妨害風化罪嫌。.

▲▼男子在新光三越大樓附近，當街裸奔甚至還沒戴口罩，警方壓制後趕緊拿口罩給他配戴。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在新光三越大樓附近未戴口罩，警方到場男子還邊脫邊跑，最後找回內褲並將人送往北投818醫院。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，林姓男子來自南部，不知何原因北上，目前也將聯繫家屬，才可獲悉男子來台北的目的，以及是否有投宿的旅館等訊息。

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