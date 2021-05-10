5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

▲新光三越在母親節剛過，就推出端午節禮品預購，與知名台菜餐廳合作。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越炎熱，夏天的感覺也越來越深刻了，端午節即將在6月中旬來臨，新光三越近期推出旗下端午節禮品預購，應景的粽子特別推出「經典台菜餐廳」主題，集結5間包括「滿穗台菜」、「金門餐廳」、「頂鮮台南擔仔麵」等知名店家特製肉粽，一串集結五家精華手藝，在家就能品嚐，售價990元免排隊就吃到。

一旦過了端午，真正的「夏季感」就要到了，自是要好好把握端午節的口福，新光三越提前一個月公布今年端午節預購禮品內容，祭出73款選品，其中7成是初登場，包括粽子、伴手禮、水果與酒品，要消費者先看貨「超前部署」，當中最受矚目的莫過於「美福飯店 X 林聰明聯名粽」，以及集結5間知名台菜餐廳手藝的「經典台菜餐廳名粽」。

▲經典台菜餐廳名粽，售價990元。

根據經濟部評選出的20大餐廳名單，新光三越邀請其中5間餐廳包括「滿穗台菜」、「金門餐廳」、「頂鮮台南擔仔麵」、「真的好京漾飯店」、「膳馨」特製風味粽，融入自家技巧跟手法，簡單就能嚐鮮回味，包括滷肉、櫻花蝦、綠豆仁，或是傳統的香菇、鹹蛋黃等，一次體驗5家風格，售價990元。

▲美福飯店 X 林聰明聯名粽，售價1,360元。

「美福飯店 X 林聰明聯名粽」則由美福飯店掌廚，融入嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」特製的「聰明醬」，集結不同食材做出的主題粽，包括養生菌菇素粽、美福聰明牛三寶粽、北部喀瑪蘭豚肉粽，以及以各類海鮮入菜的無敵海景粽，售價1,360元，以上均在5／12起開放預購。

近期知名茶葉品牌TWG Tea「品牌官方旗艦館」正式開幕，5／16前推出少有的限時加碼活動，選購四罐 「頂級訂製茗茶」或「時尚茶罐四入禮盒組」，即贈摩洛哥薄荷綠茶，另祭出「環球旅程手工純棉茶包組，原價2,070元，旗艦店獨享特價1,380元。單筆消費達1萬元以上，可獲市價1,100元的經典骨瓷馬克杯。

▲TWG茶品於網路旗艦店推出滿額贈，此為示意圖。（圖／品牌提供）

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