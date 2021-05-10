　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

▲新光三越端午節禮品預購。（圖／新光三越提供）

▲新光三越在母親節剛過，就推出端午節禮品預購，與知名台菜餐廳合作。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越炎熱，夏天的感覺也越來越深刻了，端午節即將在6月中旬來臨，新光三越近期推出旗下端午節禮品預購，應景的粽子特別推出「經典台菜餐廳」主題，集結5間包括「滿穗台菜」、「金門餐廳」、「頂鮮台南擔仔麵」等知名店家特製肉粽，一串集結五家精華手藝，在家就能品嚐，售價990元免排隊就吃到。

一旦過了端午，真正的「夏季感」就要到了，自是要好好把握端午節的口福，新光三越提前一個月公布今年端午節預購禮品內容，祭出73款選品，其中7成是初登場，包括粽子、伴手禮、水果與酒品，要消費者先看貨「超前部署」，當中最受矚目的莫過於「美福飯店 X 林聰明聯名粽」，以及集結5間知名台菜餐廳手藝的「經典台菜餐廳名粽」。

▲新光三越端午節禮品預購。（圖／新光三越提供）

▲經典台菜餐廳名粽，售價990元。

根據經濟部評選出的20大餐廳名單，新光三越邀請其中5間餐廳包括「滿穗台菜」、「金門餐廳」、「頂鮮台南擔仔麵」、「真的好京漾飯店」、「膳馨」特製風味粽，融入自家技巧跟手法，簡單就能嚐鮮回味，包括滷肉、櫻花蝦、綠豆仁，或是傳統的香菇、鹹蛋黃等，一次體驗5家風格，售價990元。

▲新光三越端午節禮品預購。（圖／新光三越提供）

▲美福飯店 X 林聰明聯名粽，售價1,360元。

「美福飯店 X 林聰明聯名粽」則由美福飯店掌廚，融入嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」特製的「聰明醬」，集結不同食材做出的主題粽，包括養生菌菇素粽、美福聰明牛三寶粽、北部喀瑪蘭豚肉粽，以及以各類海鮮入菜的無敵海景粽，售價1,360元，以上均在5／12起開放預購。

近期知名茶葉品牌TWG Tea「品牌官方旗艦館」正式開幕，5／16前推出少有的限時加碼活動，選購四罐 「頂級訂製茗茶」或「時尚茶罐四入禮盒組」，即贈摩洛哥薄荷綠茶，另祭出「環球旅程手工純棉茶包組，原價2,070元，旗艦店獨享特價1,380元。單筆消費達1萬元以上，可獲市價1,100元的經典骨瓷馬克杯。

▲新光三越端午節禮品預購。（圖／新光三越提供）

▲TWG茶品於網路旗艦店推出滿額贈，此為示意圖。（圖／品牌提供）

►星巴克5／10起「限定兩天」買一送一，這樣買最划算！

ET快訊
好市多「驚悚表格」曝！　會員嚇哭：只好閉眼吃
快訊／台64線車禍　雙向回堵2.5km
超愛鮭魚生魚片！她爽吃爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲＋卵
快訊／罔腰曬「懷孕超音波照」　裁罰結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森農場首賣料理之王聯名料理包　超值組合千元有找再送50%東森幣

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男

【廣編】貝立德聯手theFARM　打造亞洲領先造星平台

5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

夢幻粉橘色美翻！小7超夯「哈密瓜霜淇淋」回來了　還有牛奶綜合款

【廣編】可樂果重磅打造「It’s My Way獨秀舞台」挺爆你積壓已久的創作魂！

只賣28天！麥當勞全新「辣燻鷄肉長堡」開吃　淋紐奧良辣醬超開胃

想要+1！超療癒「三眼怪」變身立體一卡通了　尬火箭包裝超欠收

必勝客緊急回應了！「母親節爆單系統掛點」被罵翻　將有補償方案

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

東森農場首賣料理之王聯名料理包　超值組合千元有找再送50%東森幣

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男

【廣編】貝立德聯手theFARM　打造亞洲領先造星平台

5大台菜餐廳「打包全吃」不到1千元　新光三越5／12超划算開賣

夢幻粉橘色美翻！小7超夯「哈密瓜霜淇淋」回來了　還有牛奶綜合款

【廣編】可樂果重磅打造「It’s My Way獨秀舞台」挺爆你積壓已久的創作魂！

只賣28天！麥當勞全新「辣燻鷄肉長堡」開吃　淋紐奧良辣醬超開胃

想要+1！超療癒「三眼怪」變身立體一卡通了　尬火箭包裝超欠收

必勝客緊急回應了！「母親節爆單系統掛點」被罵翻　將有補償方案

找到夢想好屋！女作家查Google地圖驚見「恐怖斷腿」…不敢買了

婦人南庄山區會車不慎卡水溝　機警所長「2根木樁」解危

東森農場首賣料理之王聯名料理包　超值組合千元有找再送50%東森幣

《文森佐》大樓曾淪為「紅燈區」！60年代是高級公寓...名流搶著住

青蛙共生倡議環保、金箔入畫超耀眼！「臺灣美術獎」作品震撼評審

「什麼原因讓你離開高雄」高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

準備朝聖！台中中友打造「彰化首間百貨」　2024開幕、美食影城都有

時薪160雇到「猴子」！他怨工資太高　網怒轟：用打雜薪水請來寫程式

台中「大外環」開外掛！設籍人口大增　每百戶有1.64戶購屋

Panasonic上年度淨利減27％　估今年度銷售額上看1.7兆元

電競選手女友放縱「每晚換房玩」 驚見長菜花！急通知表兄弟

消費熱門新聞

麥當勞辣燻鷄肉長堡限時28天開吃

「母親節爆單系統掛點」被罵翻...必勝客回應了

小7超夯「哈密瓜霜淇淋」回來了

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

5大台菜餐廳「打包吃」不到千元

超療癒三眼怪變一卡通了！

UNIQLO進駐岡山！阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

可樂果打造It’s My Way獨秀舞台

2021新戶辦卡首刷禮信用卡推薦

好市多必買Ariel洗衣精今特價

藍色聖代超夢幻！超商5款邪惡冰品

用色彩心理測驗買內褲？　aPure打造療癒展覽氛圍吸引民眾打卡

統一西瓜牛乳強勢回歸！

C奶日模自拍美臀　渾圓零死角

更多熱門

相關新聞

傳粽千里愛心捐粽　大甲媽邀你挺公益

傳粽千里愛心捐粽　大甲媽邀你挺公益

端午佳節將至，近年來致力於社會公益的鎮瀾宮官方線上購物商城－鎮瀾買足購物網，便發起了「傳粽千里，愛心捐粽」的活動，期許以媽祖的濟世精神，呼籲各界付出行動，關懷弱勢族群，將愛心轉化成實質行動，送到真正需要的人手上。

網傳端午節前別出門　疫情指揮中心：錯假訊息勿轉傳

網傳端午節前別出門　疫情指揮中心：錯假訊息勿轉傳

黃金米粽加碼7萬顆秒殺！　西螺農會電話被打爆　

黃金米粽加碼7萬顆秒殺！　西螺農會電話被打爆　

母親節買氣爆發　服飾快沒貨可賣

母親節買氣爆發　服飾快沒貨可賣

母親節優惠新光三越、SOGO滿額贈

母親節優惠新光三越、SOGO滿額贈

關鍵字：

新光三越端午節台菜餐廳粽子

讀者迴響

熱門新聞

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

采子神隱24天首發聲！

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面