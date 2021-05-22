陸「雜交水稻之父」袁隆平逝世　享壽91歲

▲袁隆平。（圖／中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據《湖南日報》報導，大陸「雜交水稻」之父於5月22日13時07分在長沙逝世，享壽91歲。

報導指出，袁隆平為大陸研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」，他衝破經典遺傳學觀點的束縛，於1964年開始研究雜交水稻，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」。

雜交水稻的成果自1976年起大面積推廣應用，使水稻的單產和總產得以大幅度提高，20多年來，袁隆平帶領團隊開展超級雜交稻攻關，分別於2000年、2004年、2011年、2014年實現了大面積示範每公頃10.5噸、12噸、13.5噸、15噸的目標。

最新育成的第三代雜交稻「叁優一號」，2020年作雙季晚稻種植平均畝產達911.7公斤，加上第二代雜交早稻畝產619.06公斤，全年畝產達1530.76公斤，實現了周年畝產稻穀3000斤的攻關目標。

袁隆平1981年獲得大陸國家發明特等獎，2001年獲得首屆國家最高科學技術獎，2014年獲得國家科學技術進步特等獎，2018年獲「改革先鋒」稱號，2019年被授予「共和國勳章」，並相繼獲得聯合國教科文組織「科學獎」等20多項大獎。