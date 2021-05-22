林右昌公布「基隆4確診足跡」！全聯精一店、美聯社南榮店都在列

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情嚴峻，今（22日）上午基隆市長林右昌召開記者會報告最新狀況，同時公布基隆市確診4例個案足跡，包括全聯福利中心精一店、安之屋即期良品、美聯社南榮店、潮境公園等，如民眾近期有出入相關場所都應注意自身健康情況。

▲案3085足跡。（圖／翻攝林右昌臉書）

林右昌指出，案3085曾再5月4日、11日、16日上午6點到中午12點前往成功市場工作，9日晚間前往愛一路35號2樓餐廳吃飯，並曾去過桃太郎海苔飯捲、全聯福利中心精一店、東光攝影館、統一超商極品門市、安之屋即期良品、懷仁診所、三坑港記廣東粥鍋燒麵、美聯社南榮店、世峰菜刀王等。

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案3086作息則較規律，幾乎每天都到三坑美而美早餐店外帶，此外還曾去過衛福部基隆醫院、安樂國小、基隆國民運動中心、潮境公園（沒戴口罩）、美聯社南榮店、仁愛百福藥局、全聯精一店、菸酒公賣局中正營業所、佑昌藥局、安之屋即期良品等。

此外，案3087是案2564的女兒，7日中午曾到仁一路265巷6號的一家無名麵店用餐，還曾去過潮境公園、東岸廣場NET、仁愛百福藥局、全聯精一店；而案3288則是一名30多歲的女子，是萬華群聚案的感染者，平時在萬華工作，每天下午1點、晚上10點搭乘區間車往返基隆、萬華，值得注意的是，案3288曾在10日下午1點前往仁三路AT12髮廊。

林右昌表示，基隆市府為了防疫，每天都要忙到凌晨1、2點，早上還要輿情會報，並與中央、地方所有單位協調，採取新的防疫措施，雖然個人近日因此爆瘦8公斤，但與前線醫護、全體國民辛苦抗議相比，「我個人真的不算什麼」。林右昌強調，目前當務之急就是守好基隆防線，防疫戰線沒有城牆，只能靠每個人把防疫工作做好，「基隆壓力非常大，拜託各位市民配合政府防疫政策！」

▼林右昌公布確診案例足跡。（圖／翻攝林右昌臉書）