防疫人人有責！　陳建仁曝「終結三級警戒」關鍵「壓制流行曲線」

▲前副總統陳建仁也自願到場響應。（資料照／小英之友會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

全台進入三級警戒至5月28日，指揮中心宣布全國停課，並呼籲民眾減少外出防止疫情擴散，各界都希望盡早解除警戒恢復正常生活。對此，陳建仁在臉書分享與外孫的談話，呼籲大家做好防疫，才能「壓制流行曲線，終結三級警戒」。

陳建仁在臉書PO出與外孫的談話，告訴他們「這次蔓延的英國變異株B.1.1.7，從華航機師和諾福特員工群聚、獅子會友群聚、宜蘭遊樂場羣聚、到萬華茶藝館羣聚，確診病例數呈幾何級數大量增加」，也在解釋一次「傳染動力學」和「隔離的重要性」。

外孫們似懂非懂地問陳建仁，「如果是按幾何級數增加，5月15日通報180人確診，那麼從16日起，應該會有三百、六百、一千、兩千人被通報吧！為什麼進入三級警戒以後，病例數都是在兩、三百例之間呢？」

陳建仁回答，「因為有可能被感染的人，或是懷疑自己有病的人，都跑出來篩檢了。他們如果是檢查陽性，都會被隔離治療或觀察，他們的密切接觸者也會被居家隔離，所以B.1.1.7病毒就傳不開來了呀！幾何級數就破功了呀！如果這些人都不出來檢查，陽性的人和密切接觸者都沒有隔離，病例數才會呈幾何級數增加。勇敢出來篩檢的人，都是防疫的無名英雄。」

經過解釋後，陳建仁的外孫也瞭解了「勤洗手、戴口罩、保持社交距離、避免群聚活動」的重要，就算不小心接觸到去確診者，也不會因此被傳染；他強調，「防疫人人有責！大家一起努力，才能把原來會一發不可收拾的幾何級數流行曲線，狠狠地壓制下來。」

外孫也高興的呼喊，「大家團結起來，很快就可以終結三級警戒了！」陳建仁也告訴他們，「我們要謝謝每一個防疫的無名英雄，我為人人，人人為我！」

陳建仁表示，這次英國B.1.1.7病毒株大肆傳播，爆發群聚蔓延事件，給我們上了很重要的四堂課：

第一，COVID-19病毒會不斷地尋找自己生命的出路，透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經得到感染，致使病毒散播的越快，這符合達爾文「適者生存」的演化原理。去年初，我提過「冠狀病毒的流感化」，似乎正在這樣地演變。獅子會友群聚和彰化葡萄商群聚，都一再顯示這次流行的B.1.1.7變異株的傳染力，遠超過以往在台灣出現的病毒株。我們要更加提高警覺，持續監控病毒的變異、傳染力、致病力、致死力、抗藥性、疫苗迴避性，適時採取妥適的因應對策！

第二，群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意。脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。原本傳染力就很高的B.1.1.7變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模的疫情。許多國家的成人娛樂場所在去年就爆發群聚感染；台灣也發生了高雄金芭黎舞廳和台北酒店女公關的感染事件，所幸未造成擴散，但也讓我們忽略了八大行業加強防疫的必要性。

第三，誠實是最好的策略。我們應該感謝大多數確診者，他們在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行。雖然有些確診者未能如實說出茶藝館接觸史，使得密切接觸者的掌握受到限制，但是疫調仍然是很必要的。一個人有10個密切接觸者，即使他只說出八名自己的家人、同事、鄰人是密切接觸者，卻隱瞞了兩名茶藝館內的接觸者，疫調已成功掌握80%需要居家隔離的人。旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，是比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。

第四，阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活！