獨／直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

▲民眾直擊女子藏身旅店繼續「淫業」 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

全台灣防疫三級警戒，八大行業全面停業，但還是有人「偷偷營業」躲在看不見的地方進行「人與人的連結」，《ETtoday新聞雲》取得民眾自行蒐證的畫面，直擊應召女透過第三人以通訊軟體攬客，在旅館從事性交易。

畫面當中清楚看到民眾敲敲旅館房門，結果打開門的竟是一名穿著火辣的女子。這名女子沒有戴口罩，穿著小可愛熱褲靠在房門口邀請男子進房，原來這名女子從事賣淫，來到另一間旅館也發現同樣情形。黑衣女子穿背心，房內一片黑，蒐證的民眾在旅館走廊發現一名疑似尋歡客 ，這位民眾目擊應召女藏身旅館從事性交易，直呼恐怕成為防疫破口。

▲民眾直擊女子藏身旅店繼續「淫業」 。（圖／民眾提供）

▲民眾直擊女子藏身旅店繼續「淫業」 。（圖／民眾提供）

爆料民眾說：「色情業者他們承租這些商旅，那這些商旅，沒辦法掌握裡面的房客，當中出入的客人，他們也沒辦法去掌握，如果今天真的(疫情)爆發了，其實也沒辦法，很明確的去掌握那些小姐，就像萬華一樣，沒辦法去追溯，她到底做了哪些客人。

知情人士透露，國內疫情嚴重，全國防疫進入三級警戒，南台灣八大場所雖然暫停營業 ，仍有傳播妹、應召女轉進私人招待所或是汽旅、商旅開趴及從事性交易 ，由於業者及客人都是透過通訊軟體聯絡又沒有固定地點，恐怕在疫情嚴峻的這個時間點，不排除真的會形成防疫破口。

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