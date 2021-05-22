快訊／續攤金沙酒店拒不配合疫調　新竹確診男遭重罰30萬

▲案2349，因曾與案2011苗栗建商於11日前往板橋用餐、桃園金沙酒店，疫調期間卻始終不願配合，遭市府重罰30萬。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府針對19日公布確診、30多歲的案2349，因疫調過程隱匿相關疫情資訊，造成防疫困難，於22日依《傳染病防治法》對其重罰30萬。市府說，防疫期間將加強取締未按規定戴口罩違規，累積至今已開罰205件；另，基於防疫需求，市府將發文請各大社區管委會設置外送取餐區，降低人與人的接觸，未配合設置將祭相關罰則。

19日公布的30歲男性、確診案2349，因曾與案2011苗栗建商於11日前往板橋用餐，之後轉往桃園金沙酒店，疫調期間卻始終不願透露「與誰一起上金沙酒店」，甚至其職場老闆不願提供員工名單，還找民代來關說，造成疫情調查困難，因此在22日宣布對案2349依法重罰30萬。

此外，為維持醫院量能，市府城銷處也與飯店、旅館業者溝通，規劃「加強版防疫旅館」，收送輕症、無症狀的確診個案，將醫院保留給重症病患優先使用。另外，受疫情影響，外送平台接單狀況明顯增加，為守護市民與外送員健康，將發公文給新竹市各大社區管委會要求設置戶外取餐區，讓送餐、取餐時能降低人與人的接觸，也將研擬相關罰則。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►快訊／國3北上90.7km四載車180度翻覆 路上掉滿車！死傷人數未知



►工人進超商拒戴口罩挨罰3000 警寫罰單他坐門口吃防疫口味泡麵



►不配合疫調還找民代關說 竹市府喊話：有足跡接觸者請快篩檢



►快訊／關東煮掰了！竹市即起超商不准賣熟食、禁內用 封籃框涼亭