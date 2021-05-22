校園疫情／全台89學生確診！朝陽K歌團傳染鏈10人確診

▲朝陽科技大學20名學生K歌團，截止至21日，該團已有7名學生確診。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續爆發，全國各級學校停止上課，教育部今（22日）稍早公布最新學生確診人數，目前全國共有89位學生確診，包含79位本土加上10位境外移入案例，數據中又以大專院校36位最為多，其次為國小15位。相較於昨日累績的72名學生確診，增加了17名案例。

近期最大宗的學生染疫事件為台中市朝陽科技大學20名學生K歌團，截止至21日，該團已有7名學生確診，更波及室友母女、隔壁包廂他校男大生，傳播鏈高達10人。台中市政府緊急進駐校園設置快篩站，完成793例，其中2名檢測結果尚未出爐。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月21日，全國學生確診人數已累積至89例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積79例，包含36例大專校院生、9例高中生、10例國中生、15例國小生、9例幼兒園學生。

◆學生染疫

台灣大學：1位

台大20日宣布，接獲衛生單位通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該生與學校附設醫院染疫事件無關。

台北國立台灣師範大學：1位

台師大學務長林玫君證實，校內1名學生確診新冠肺炎，症狀輕微，該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，該生並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

新北輔仁大學進修部：1位

新北市新莊區天主教輔仁大學進修部傳出一名學生確診。對此，校方16日晚間表示，該名學生確診前2天未到校上課，目前已配合疫調。另外，該名學生上課大樓及校園都已加強消毒完畢，相關個案消息由中央公布為主。

台北文化大學：1位

文化大學17日宣布，接獲衛生單位通報，有1位學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。

新北耕莘健康管理專科學校：1位

新北市新店區耕莘健康管理專科學校16日貼出公告，表示接獲新北市教育局來電，證實有學生篩檢出陽性反應。

馬偕醫護管理專科學校三芝校區：2位

馬偕醫護管理專科學校於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎2位確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，同時進行校園全面性消毒作業。

銘傳大學：3位

銘傳大學桃園校區日前傳出有學生確診新冠肺炎，17日校方又接獲衛生局通報，有第2名學生在就醫篩檢時確診，目前也已轉到鄰近醫療院所。對此，銘傳大學桃園校區學生會表示，校方已掌握相關接觸同學，也已做好相關防疫準備。

銘傳大學台北校區21日一名會計系大三生確診，其與母親居住在新北市三峽，校方目前已告知同堂課學生進行自主健康管理或隔離，相關教學區也展開全面消毒。

國立台灣海洋大學：1位

基隆市長林右昌21日召開防疫會議指出，1日基隆新增一名確診個案，為海洋大學大三女學生，同時也公布其足跡，其中包括全聯和麥當勞。市府目前也緊急匡列師生35名，要進行篩檢。

台中朝陽科技大學：5位

台中市朝陽科技大學20名學生K歌團疫情擴大，至21日為止該團已有7名學生確診，更波及室友母女、隔壁包廂他校男大生，傳播鏈高達10人。

這起K歌引發的群聚案，地點位於台中市知名東協廣場裡的美樂地KTV，案2514朝陽科大女大生，本月13日晚間至14日凌晨，一行人20名同校學生至此夜唱，過程8小時沒有戴口罩。

案2514染疫後，同團陸續確診，分別為案2710、案2816、案2920、案2960、案2916、案2833，連當時在隔壁包廂唱歌的案2958、中國附醫男大生，夜唱團學生的室友以及室友的媽媽案3035都確診。

台中東海大學：1位

該校1名男住宿生因發燒就診，經篩檢確診，留置附近醫院治療。校方緊急召開防疫會議，配合衛生局相關疫調，同寢室3名室友，及同棟住宿生共22人匡列居家隔離、7人自主管理。

台北某教育機構：1位

14日晚間本校接獲通知1例確診個案，為某教育機構9年級學生，因該機構位於本校校區內，因此教育局緊急通知本校，並與衛生局、社會局等機構於15日召開會議討論，同時協調環保局於15日協助本校全面消毒。

彰化彰泰國中：2位

板橋某國中：1位

海大附中：1位

17日公布確診，基隆市政府已公布其相關足跡。

基隆某高中：1位

基隆市政府公布，某高中男學生確診，19日他曾於10日上午到衛生福利部基隆醫院接受健康檢查，其餘足跡也已公布。

宜蘭縣冬山鄉某國小：1位

12日公布冬山鄉某國小二年級男學生確診

林口康橋國際學校：1名

桃園莊敬國小：1位

桃園莊敬國小1位6年級學生確診。

台中重慶國小：1位

台中市政府16日晚間表示，根據晚上10點30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現1位六年級學生確診個案。

◆教師染疫

新北市淡江大學：1位

淡江大學18日傳出有確診者，下午緊急撤出所有人，進行大規模消毒，引起恐慌。對此，校方晚間證實，稍早有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。

國立高雄科技大學：1位

國立高雄科技大學18日一早接獲通知，疑似校內某教師確診，隨即配合相關單位展開疫調，並對34名學生進行配套通知、安置及輔導。同一天下午，建工校區封閉，不開放人員進出，並淨空系所，展開全面性消毒。