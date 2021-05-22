台東跟進關閉娃娃機店！違者開罰勒令停業　籲業者勿心存僥倖

▲娃娃機店難以落實防疫規定，台東決定採用嚴格標準管制，宣布停業。（台東縣政府提供）

記者王兆麟 ／台東報導

新冠疫情持續升溫，連續數日破百例，台東縣政府再度拉高警戒規格，21日宣布除原先休閒娛樂場所應關閉至6月8日外，再新增「選物販賣機店（夾娃娃機店）」即日起納入關閉管制之列至6月8日。若不配合或落實者則將直接開罰，最重將予以斷水斷電勒令停業。



台東縣政府21日上午針對「選物販賣機店（夾娃娃機店）」進行稽查，發現大部分業者未配合政府建立實聯制、維持社交距離、執行體溫量測等防疫措施，且在消費者使用後也沒有立即進行清潔消毒，恐有造成防疫漏洞之風險。



縣府經通盤考量，因「選物販賣機店（夾娃娃機店）」難以落實相關的防疫規定，故決定採用嚴格標準管制，且目前台北、新北、台中、南投、台南、高雄皆因防疫需求而關閉夾娃娃機店，因此，台東縣政府也跟進宣布新增夾娃娃機店即日起停業。



台東縣政府再次呼籲業者切勿心存僥倖，進行違法行為，目前為防疫嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循防疫措施，並戴口罩、勤洗手，避免不必要的外出活動，以有效阻斷傳播鏈，共同嚴守社區防線。

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