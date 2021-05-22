下週連2波梅雨鋒面報到　雨量更強！全台高溫上看39℃

▲週末全台高溫炎熱，氣溫上看39度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

週末全台高溫炎熱，氣溫上看39度。氣象局針對8縣市發佈高溫警示燈號。滯留鋒在北部海面，北台灣有局部短暫陣雨或雷雨，下週起「梅雨季滯留鋒」來到台灣附近，天氣轉為多雨型態；29日「滯留鋒」再增強，雨勢會更大，台灣旱象有望解除。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(22、23)日「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率。各地高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。

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▲臺南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為橙色燈號。

今日各地區氣溫：北部23至36度，中部24至38度，南部23至39度，東部23至37度。下週一(24日)「滯留鋒」接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

月底(25至31日)「梅雨季滯留鋒」已從華中調整至台灣附近，仍呈現南北徘徊的特性，多雨型態逐漸成形；「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯)的激發，則視其「熱力不穩定(低層暖濕程度)」及「動力不穩定(水平及垂直風切)」的程度而定。

▲最新(21日20時)歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及前12小時降水圖(左圖)顯示，「滯留鋒」影響台灣、降雨明顯。模擬30日20時地面氣壓及前12小時降水圖(右圖)顯示，「滯留鋒」再增強，重返台灣，伴隨大量降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

而期間降雨並非連續不停，當「滯留鋒」北移或南下離台灣太遠時，也會出現相對的空檔。對目前極度缺水的水庫而言，這波降雨「解渴」可期；「紓旱」則需6月仍有持續的大量降水，但已超過預報極限。

下週二、三(25、26日)「滯留鋒」抵達，各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢(左圖)。下週四、五(27、28日)「滯留鋒」減弱北移，相對空檔，但大氣仍不穩定。29日至31日「滯留鋒」再增強，並南下重返台灣，各地再轉有陣雨或雷雨，模擬雨量則更勝上波；要特別注意「劇烈天氣」及大量降雨的發生的機率。由於愈接近期末的模擬，理論上「不確定性」也愈大，故不排除模式仍將繼續修正，應持續觀察。