梅雨季來了！滯留鋒南北徘徊「整週劇烈天氣」　14縣市高溫警示

▲今天全台高溫上看39度，午後「滯留鋒」影響有雷雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

解旱有望！梅雨季滯留鋒下週二(25日)將移至台灣附近南北徘徊，台灣將轉為多雨型態，氣象專家透露「可望紓旱」。今天全台高溫上看39度，全台14縣市高溫警示，午後「滯留鋒」影響有雷雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21)日至下週(23)日「滯留鋒」在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後山區為主，部分平地亦受影響。各地大都為高溫炎熱的天氣，要注意防曬、防中暑。

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▲全台14縣市高溫警示。

今日各地區氣溫：北部22至35度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至37度。下週一(24日)鋒面接近，不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

最新歐洲模式模擬顯示。下週二至週日(25至30日)「梅雨季滯留鋒」已從華中一帶，調整至台灣附近南北徘徊，多雨型態逐漸成形；視其「熱力(低層暖濕程度)」及「動力(水平及垂直風切)」不穩定的程度，有激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯)及大量降雨的機率。

▲最新(20日20時)歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及前12小時降水圖(左圖)顯示，「滯留鋒」影響台灣、降雨明顯。模擬30日20時地面氣壓及前12小時降水圖(右圖)顯示，「滯留鋒」再增強，重返台灣，伴隨大量降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



即使如此，期間降雨並非連續不停，「滯留鋒」也有北移減弱、出現空檔的時候。雖然「梅雨鋒」伴隨的大量降雨可望「紓旱」，但也要注意「劇烈天氣」可能產生的災害。

下週二、三(25、26日)「滯留鋒」抵達，各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢。下週四、五(27、28日)「滯留鋒」減弱北移，相對空檔。下週六、日(29、30日)「滯留鋒」再增強並重返台灣，多雨型態成形，各地再轉有陣雨或雷雨，模擬雨量更勝上波；要特別注意「劇烈天氣」及大量降雨的發生。理論上模擬愈近期末，「不確定性」也愈大，故仍需持續觀察、逐步修正。