北市刑大小隊長快篩陽性！33警員工友居家檢疫　改分班制上班

記者邱中岳／台北報導

台北市刑警大隊1名小隊長傳出身體不適，日前到診所就醫，但是醫生原本斷定並非新冠肺炎症狀，開藥給林姓小隊長舒緩，但林竟然在20日上午出現發燒，前往快篩呈現陽性反應，北市刑大緊急消毒外，也要求林所辦公的樓層所有人居家檢疫。

▲北市刑大1名小隊長身體不適快篩呈陽性，刑大20日晚間緊急消毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

家住在萬華的林姓小隊長，在台北市刑大服務，但卻在日前傳出感冒症狀，前往診所就診，醫生原本認為沒有新冠肺炎症狀，開了感冒藥給林服用，林姓小隊長服用後症狀也稍微舒緩。

▲北市刑大小隊長身體不適快篩呈陽性，所上班的樓層全部人均居家檢疫。（圖／記者邱中岳翻攝）

但林姓小隊長19日感覺身體不適，20日請假在家時於晚上7時許，感覺有發燒的狀況，隨即前往青草廣場快篩站進行檢測，最後快篩結果為陽性，目前正在醫院等待PCR(核酸檢測）。

北市刑大表示，因為林姓小隊長初步快篩為陽性，並非確診患者，目前要求全刑大人員自主健康管理，也在20日晚上9時許，找來消毒公司前往大隊消毒，另外也將等待衛生單位進一步指示。

除此之外，林姓小隊長在新搬遷的刑警大隊6樓上班，6樓為2個隊的駐地，所以2隊警員31人以及2名工友全部居家檢疫，另外，刑大也表示，將每隊成員改採分流制度，分成早、晚班制，避免辦公室太多人造成群聚問題。

快訊／北市刑大小隊長「感冒發燒」...快篩陽性 刑大晚間緊急消毒

