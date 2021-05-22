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他拿考試比喻防疫！台灣先寫完「卻沒有翻面」：像一個笨蛋考生

▲▼萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

▲一場考試比喻新冠疫情，台灣搶先寫完「卻沒有翻面」。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近期本土疫情爆發，每日新增人數均破百，全國進入第三級防疫警戒。一名網友日前在Dcard發文，他比喻新冠肺炎就像一場考試，台灣很快就把考題寫完，但是卻忘了「考卷背面還有題目」，像一個笨蛋考生。文章分享後引發網友激烈論戰，有人同意原PO的說法，但也有許多人反對。

原PO表示，歐洲目前幾乎進入正式解封的狀況，反觀台灣反而處在水深火熱中，如果把疫情比喻成一場考試的話，就好像有一個考生名字叫台灣，台灣只用了不到一半的考試時間，很快就把所有考題寫完，接著就開始向其他人大喊「I can help」。

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直到考試時間快要結束時，台灣才悲劇的發現，原來考卷背面還有題目，此時其他人已經快要寫完考卷，但台灣反而才在埋頭苦寫，「只能怪台台之前太驕傲又很粗心」。

▲▼以考試比喻疫情！台灣慶幸先寫完卻「沒翻面」　網喊中肯。（圖／翻攝自dcard）

▲網友原文。（圖／翻攝自dcard）

文章分享後引發網友激烈論戰，有人同意原PO的說法，「沒水、沒電又沒疫苗，都快成為亞洲笑話了」、「這也太精闢了吧」、「撐一年爆發跟直接爆發，就結果來說都是一樣的吧」、「比喻蠻中肯的啊」、「沒疫苗真的很傷」。

但也有人反對說，「不用過度自卑啊，現在確實還沒有到最糟的時候，努力阻止傳播，還有機會防堵」、「台灣已經撐了一年才炸唉，這樣還叫笨蛋考生喔」、「台台背面雖然還沒寫，但考試分數還是比大部分的人高」。

 
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