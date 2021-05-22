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陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了：真的沒投錯人

▲▼陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了：真的沒投錯人。（圖／翻攝自臉書／市議員康裕成）

▲高雄市府「霸氣封印」公園籃框，讓無數網友拍手叫好。（圖／翻攝自臉書／市議員康裕成）

記者柯沛辰／綜合報導

本土疫情升溫，全國進入三級警戒。高雄市府為了避免公園群聚、加強公園防疫，索性使出「大絕招」，直接把公園的籃框「封印」，讓想偷跑去打球的民眾看傻眼，只能站在原地乾瞪眼，完全無計可施。畫面曝光後，立刻引發網友熱議。

高雄市議員康裕成20日晚間在臉書貼出照片，指三民公園的籃球場不准打籃球，因為籃框已經直接封起來，「其邁市長還真其邁ㄟ，團結防疫請忍耐！」照片中可見，籃框如同命案現場，被黃色封鎖線重重包覆。

據了解，因應防疫升級，縣府積極封閉相關設施，要求市民避免群聚，但為了避免有青少年一時技癢、偷跑到公園打籃球，市府工務局特別到場封鎖籃框、遊憩設施。市議員康裕成晚間經過嘖嘖稱奇，將畫面拍下PO網，大讚市府執行很徹底。

照片被轉貼到不少臉書社團，許多高雄網友紛紛留言，「真正的超前部署」、「忍2個星期 ，不用以後忍更久」、「真的沒投錯人」、「其邁用霸氣保護高雄人」、「教練...我想打籃球」、「我以高雄為榮」、「在高雄連籃框都得戴口罩，看誰外出還敢不戴！」掀起熱議。

▼高雄網友讚爆高市府，甚至提出更多創意方案。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了：真的沒投錯人。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳其邁市府「霸氣封印」公園籃框　萬人跪了：真的沒投錯人。（圖／翻攝自臉書）

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