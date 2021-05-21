誇張！台南市場管理員勸婦戴口罩　竟遭推頸、作勢吐口水

▲台南市經發局市場處派駐隆田市場管理員，稽查未戴口罩歐姓婦人，遭抗拒推打管理員頸部，並作出欲吐口水動作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市經發局市場處派駐隆田市場管理員，稽查1名市場採買卻未戴口罩歐姓婦人，遭抗拒推打頸部，並作出欲吐口水動作，台南市麻豆分局據報，將傳喚歐女到案說明，並依妨害公務罪嫌送辦外，未戴口罩部分由經發局函送衛生局裁罰。

台南市警麻豆分局官田分駐所於5月20日上午9時許，接獲台南市經發局市場處派駐隆田市場管理員報案，該管理員表示在巡視市場執行公務時，發現1名62歲歐姓女子未配戴口罩，經向前勸導請其戴上口罩，不料歐女不理會勸導，執意不戴口罩繼續採買，市場管理員多次勸導無效後，便拿出手機欲蒐證，但歐女發現後，便徒手攻擊管理員肩頸部但未成傷，又有作勢攻擊後吐口水的不雅舉動。

市場管理員隨即向警方報案，員警到場時，歐女已離開現場，即依規定受理並製作被害人筆錄，待歐女到案說明後，將依違反刑法妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦；另歐女未戴口罩經勸導不聽部分，由台南市經發局市場處函送台南市政府衛生局裁罰。

麻豆分局分局長邱顯良提醒，目前全國疫情警戒已進入第三級，外出至營業場所或洽公機關，均需配戴口罩，未戴口罩勸導不聽時，將移請衛生局依傳染病防治法第37條規定，處以新台幣3千元以上，1萬5千元以上罰鍰；對實施勸導的公務人員、民眾施加暴行時，更有可能觸犯刑法妨害公務、傷害等罪嫌，請民眾務必配合政府防疫措施。

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