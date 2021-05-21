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社會 社會焦點 保障人權

屏東金髮姐口罩甩地跳舞示威！大鬧超市　員警告發被嗆：斬

記者陳崑福／屏東報導

「就跟你說要戴好口罩！」陳姓婦人進入超市未戴口罩，執意進入購物，遭勸阻仍不聽，經店家報警，員警勸導後雖一度戴上口罩，但轉頭又甩丟口罩又跳舞，員警告知不戴將開罰，內埔警分局依傳染病防治法舉發，並函發衛生局最高罰裁處；對於陳婦以五個字髒話飆罵店員、民眾告發陳婦未戴帽騎車及酒駕部分，警方一併依涉嫌妨害名譽及公共危險罪移送法辦及開單告發。

▲陳婦在超市不戴口罩又鬧，內埔警分局依法處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲陳婦在超市不戴口罩又鬧，內埔警分局依法處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲陳婦在超市不戴口罩又鬧，內埔警分局依法處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼陳婦在超市、口罩丟地上。

▲陳婦在超市不戴口罩又鬧，內埔警分局依法處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警方20日18時接獲報案，指稱一名婦女進入內埔中興路一家超市，不配合店家量測額溫及戴口罩，且逕自入內購物，店家憤而報警。員警到場後，查知該名陳姓婦人進入店裡，吳姓店員要求陳婦戴起口罩，陳婦雖身上帶有口罩，卻不願意配合；店員禁止她進入，她飆罵了一句五字經後，才戴起口罩。

▲陳婦在超市不戴口罩又鬧，內埔警分局依法處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲警方依法送辦。

員警到場了解事件始末後，陳婦剛好逛完超市欲離開，員警好心勸導應配合防疫政策，她轉頭離去竟將戴在臉上的口罩丟在地上，內埔警方告知若不戴口罩將依傳染病防治法舉發，她回嗆「不戴」，員警決定開單告發，她竟提醒員警「開（單）要開對，開不對，斬！」還當場跳起舞來；員警除告發外，另對她罵店員妨害名譽究責，現場圍觀消費者加碼告發她酒駕，員警依隨即將她逮捕，現場民眾一片喝采。

分局長蔡耀順表示，縣府發布的三級疫情警報標準，外出即應戴起口罩，對於營業場所依規定管制及檢查，應予肯定；而陳婦對國家政策規定視為無物之舉，該分局將建議衛生局以最高罰1萬5千元處罰。

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