「同善媽」行善協會成立保留空位　通靈者：祂有到場很開心

▲鄭市長蒞臨「同善媽行善協會」，主桌並留一席位給「同善媽」。（圖／徐姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為感念荷蘭籍的修女「同善媽」，早年照顧桃園大園區內海里貧窮的村民及孩子，在地企業人士繼重建同善祠7年後，日前成立「同善媽行善協會」。協會一名理事6日透露，成立大會當天，蒞臨的鄭市長坐的主桌位子旁，特意留著一席位給「同善媽」，在場一通靈者看見「同善媽」有到場，對於成立協會做伙行善「很開心」！

▲鄭市長蒞臨「同善媽行善協會」。（圖／徐姓民眾提供）



「同善媽行善協會」成員都是國內知名企業人士，有世紀鋼鐵、新東陽集團等大老闆，首屆理事長由世紀鋼鐵董事長賴文祥擔任、市議員徐其萬擔任同善祠主委，5月2日成立大會中，市長鄭文燦親自到場參與。席間，鄭市長坐的主桌位留著一席位子，桌上備有碗筷和酒杯，是為「同善媽」特留的，以示感念同善媽行善精神永遠在。

▲「同善媽行善協會」由世紀鋼鐵董事長賴文祥(左)擔任首屆理事長。（圖／徐姓民眾提供）



同善媽行善協會指出，「同善媽」是歷史的一部分，160幾年前一位荷蘭籍修女繞大半個地球，來到大園沿海內海墘庄，當時內海墘庄還是一片荒涼，村民生活相當辛苦，但她懷抱著「天主的愛」及「十字架的使命」來到這漁村照顧貧窮的村民及孩子，她30多歲時逝世後，村民感念她無私的愛，在該村崙仔腳處立石碑稱「同善媽」，1980年崙仔腳改建為集合式住宅，搬遷到現址旁農地上，同時更名為「同善祠」。

▲位於大園區內海里的同善祠。（圖／徐姓民眾提供）



而許多村民、孩童及大園工業區的外勞們，都看過一位「紅髮阿姨」關心外勞和孩子，相傳這位紅髮阿姨就是同善媽，同善媽的神蹟傳聞村民都有所感。由於同善媽的無私奉獻，2013年新東陽董事長麥寬成全力協助規劃重建，並在善心人士郭好女士同意約229坪持分土地興建，及在地企業、善心人士相助下，同善祠得以重建，2014年7月20日落成，本（5月）成立「同善媽行善協會」。

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