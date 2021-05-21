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不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國內新冠肺炎疫確診率爆增，雙北自11日爆發疫情以來，一周內已突破千例個案，19日起，全國提升至三級警戒，各縣市也陸續增設快篩站，民眾也應遵守相關防疫須知。《ETtoday新聞雲》整理以下防疫重點，以及快篩須知，帶您一次掌握。

提醒民眾，若與確診者有接觸史，或曾經到過足跡風險區，並出現疑似症狀者，請攜帶身分證和健保卡，並全程戴口罩至醫院篩檢。

快篩、防疫Q&A一次看

Q：三級警戒，要遵守哪些防疫規定？

全國三級警戒持續至5月28日止，政府呼籲民眾遵守防疫相關規定，避免不必要的外出，若外出的話必須全程佩戴口罩，屢勸不聽者最高可罰1萬5千元。

防疫措施

Q：我需要做篩檢嗎？

無症狀或相關接觸史之民眾不需要進行篩檢。若民眾曾收到細胞簡訊，與確診者有接觸史，到過高風險足跡區，以及出現上呼吸道相關症狀者，請依照規定至醫院快篩。

Q：篩檢要帶什麼？

篩檢過程中，必須全程佩戴口罩，還要攜帶健保卡和身分證。

Q：我確診了怎麼辦？

1.大部分的COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

2.在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

3.在家中請避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。

4.請務必佩戴口罩和注意手部衛生，可使用肥皂和水洗手，或使用酒精洗手。

5.若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

6.務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

7.請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具。

8.請家人準備食物飲水，不要和家人共餐或共用物品。

9.使用釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

10.電話連絡密切接觸者（在開始有症狀發生的前3天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面15分鐘以上的接觸），請他們自我隔離並健康監測。

Q：篩檢呈陰性就沒事了嗎？

所有檢測工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，若病患在潜伏期有可能無法檢測出來。

若您為確診個案接觸者、高風險地區活動史者，即使快篩結果「陰性」，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡衛生單位，依指示就醫或篩檢，禁止搭乘大衆交通工具，並主動告知醫護人員活動史及接觸史

Q：快篩需費用多少？

免費。

Q：多久能知道檢驗結果？

Antigen test（快速抗原檢測）15分鐘就可知道結果，若檢出陽性就住院。
RT-PCR檢測需1至2天，但準確度較高。

Q：快篩站在哪裡？

由於全台已有過半縣市出現確診案例，各縣市陸續成立快篩站。疾管署也推出「全國指定社區採檢院所」網頁查詢，民眾可依居住縣市，快速查詢離自己最近的採檢院所。

台北篩檢站

1.北市聯合醫院中興院區
服務量能：每日300人

2.北市聯合醫院和平院區
服務量能：每日300人

3.剝皮寮快篩站
服務量能：每日300人

4.青草園快篩站
服務量能：每日200人

新北篩檢站

1.三重聯醫社區篩檢站
服務區域：三重、蘆洲
服務量能：每日300件
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

2.板橋聯醫社區篩檢站
服務區域：板橋、三重
服務量能：每日400件
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

3.永和耕莘社區篩檢站
服務區域：永和、中和
服務量能：每日200件
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

4.中和社區篩檢站
服務區域：永和、中和
服務量能：每日200件
服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)
中和區莊敬路49巷29弄2號
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

5.新店耕莘社區篩檢站
服務區域：新店、中和
服務量能：每日200件
服務地點：新店交通公園（新北市新店區民族路109號）
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢

6.土城長庚社區篩檢站
服務區域：土城、中和
服務量能：每日300件
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

7.新莊樂生社區篩檢站
服務區域：新莊、樹林
服務量能：每日100件
服務時間：網路預約，09：30開始篩檢

8.泰山輔大社區篩檢站
服務區域：新莊、泰山
服務量能：每日300件
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢

桃園市

1.桃園區桃園體育場
2.中壢區中正公園
3.龍潭區龍潭行政園區

新竹縣市

1.國軍新竹地區醫院
2.台北榮民總醫院新竹分院
3.天主教仁慈醫院

苗栗縣

針對與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者
後龍鎮復興里籃球場前空地

台中市

1.衛福部豐原醫院
2.台中慈濟醫院
3.童綜合醫院
4.光田醫院
5.國軍台中總醫院
6.台中榮總
7.台中中國附醫
8.台中中山附醫
9.衛福部台中醫院
10.中港澄清醫院
11.梨山衛生所

彰化縣

針對5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮或溪湖鎮湳底社區活動中心之任何活動者。

1.溪湖溪湖湳底龍水宮（彰化縣溪湖鎮湳底路臨 27 之 1 號）
2.衛生福利部彰化醫院院外採檢站

雲林縣

1.台灣大學醫學院附設醫院雲林分院
2.天主教若瑟醫院
3.中國醫藥大學北港附設醫院

台南市

針對5月14日，台鐵自強號117車次列車確診者有接觸。

1.東區衛生所
2.永康區衛生所
3.安南區衛生所
4.新營區衛生所

宜蘭縣

1.國立陽明大學附設醫院蘭陽院區
2.羅東聖母醫院

花蓮縣

1.花蓮慈濟醫院
2.門諾醫院
3.衛生福利部花蓮醫院
4.國軍花蓮總醫院
5.台北榮民總醫院鳳林分院
6.台北榮民總醫院玉里分院
7.衛生福利部玉里醫院
8.門諾醫院壽豐分院
 

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