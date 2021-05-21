　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東男萬華吃鵝肉後確診！搭高鐵轉台鐵回潮州　綠色隧道足跡曝

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣零確診破功!首例本土病例是案號「3037」65歲潮州鎮男子，他曾前往萬華與友人餐敘吃鵝肉，雖無症狀，但警覺而自行至醫院採檢，5月20日確認染疫；縣府21日公佈該男子疫調足跡，四林平地森林園區、綠色隧道等相關地點均已消毒，匡列其親友5人採檢隔離。

縣長潘孟安並公佈屏東縣最新防疫措施，包括流動商展夜市全面關閉、屏東民族夜市、墾丁大街店家全面外帶、餐廳落實實聯制、隔板、梅花座等，請大家忍一時不便，共體時艱！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼消毒作業。

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

潘孟安縣長21日下午緊急透過個人臉書、有線電視第三公用頻道直播，偕同衛生局長施丞貴說明該案活動足跡，呼籲民眾請勿恐慌，屏東縣現設有14個戶外篩檢站，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院，民眾如有疑似症狀，醫院將先分流至篩檢站由醫師評估及採檢，並依症狀進行相關處置，請民眾共同防堵社區傳染。

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲消毒。

潘孟安縣長同時公佈屏東第三級警戒最新防疫措施：
1.流動商展夜市全面關閉
2.屏東民族夜市、墾丁大街店家全面外帶
3.餐廳落實實聯制、隔板、梅花座,否則全面外帶
4.警察局全面開罰未戴口罩,民防、義警消人員出動宣導防疫措施
5.鄉鎮市公所轄管傳統市場公園每日清消
6.請各基層醫療院所提高警覺
7.到過高風險地區有症狀者,請前往篩檢

由於國內病例多有萬華旅遊史，潘縣長表示，中央流行疫情指揮中心提醒民眾，如於4/20至5/19間曾前往COVID-19傳播高風險地區，且之後曾有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請儘速聯絡現居地方衛生機關安排評估採檢。

縣府指出，該名男子5月8日與妻子前往臺北市萬華地區與友人餐敘，於北部地區停留至5月10日，之後與妻搭乘高鐵抵達左營站，轉搭臺鐵區間車返回潮州火車站，再騎乘機車返家。

自5月11日至19日期間，該男子曾至四林平地森林園區、綠色隧道運動等地；5月20日早上8時許他自行駕車前往醫院篩檢，後返回潮州鎮友人處，中午確診即由救護車載往醫院收治在負壓病房。

衛生局匡列確診者親友5人採檢隔離，衛生局提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。疫情相關問題可洽詢防疫專線：08-7380208

潘縣長強調，接下來是周休假日，請大家忍一下，減少不必要的出門或群務，截至20日止屏東縣已開出92張未載口罩舉發單、5張休閒場所違規營業，請大家共體時艱，「出門口罩務必戴好戴滿」！

潘縣長也瞭解各界關心疫情發展，他特別提醒，在中央流行指揮中心尚未公佈之前，請勿胡亂公佈足跡或訊息，以免以訛傳訛，涉及罰則。

►Her推出「彈開式方形蚊帳」外型可愛多款可選不用組裝、有不同尺寸適合床鋪

ET快訊
大媽無罩逛市場！警送新口罩　她丟地上嗆：誰規定要戴
確診保險員1傳5！　接觸客戶14人2中鏢
屏東、南投失守！本島「最後4淨土」一張圖看全台確診分佈
快訊／沖繩將宣布進入「緊急事態」！　今增207例創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

女大生染疫南投0確診破功　衛生局：朝陽教職員生可免費快篩

月底入梅機會大！下周滯留鋒面靠近　全台有望「連下3天雨」

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

不甩三級警戒！台中19保險員群聚　遭勸反嗆：我會告你喔、去報警啊

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

台南生達製藥、生泰合成廠房大火 化學品頻傳爆炸！狂燒巨煙遮天

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

德基水庫終於降下大雨！30分鐘後停了　果農失望喊：再下久一點

全國首例！台中上百名現職醫護檢人員　成立志願軍投入防疫

屏東淨土淪陷！急關墾丁大街攤販＋流動夜市　全面外帶實聯制　

萬華「這種連結」被讚爆！林立青分享疫情現況：急難時發揮作用

返桃園家發燒！萬華租屋學生「打1922、衛生局無解」　傻眼揭3點

高雄燒烤店爆萬華傳播鏈！2包廂＋員工已6人確診　關係曝光

女大生染疫南投0確診破功　衛生局：朝陽教職員生可免費快篩

月底入梅機會大！下周滯留鋒面靠近　全台有望「連下3天雨」

林采欣孤單在家慶生　竟驚爆「被火燙傷意外」！

土地稅法部分修正案　今三讀通過

上「同間廁所」也會染疫！重症醫師揭「1動作」：會炸出「病毒微粒」

林右昌防疫壓力大到暴瘦8公斤　設基隆防線阻疫情入侵

台南勸戴未戴口罩竟遭推打、辱罵　警強硬處理依法究辦

全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

中職二軍19日因球員體溫過高延賽　採檢結果出爐

孩子在家防疫見療癒毛球「抱緊狂吸」　苦主眼神死：讓我睡覺…

環狀線南環段利多　30年在地房仲曝「明顯感覺漲幅」

曹西平喜拆禮盒「24顆蛋黃酥全撞爛」！　怒轟物流離譜：看了噁心

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

快訊／增312本土「縣市分布曝光」！

即／台中「本土+5」足跡曝光！　遍及各大寶雅、家樂福、屈臣氏

旅澳ICU護理生「揭封城實錄」告誡2重點

朝陽妹道歉被出征！同校生緊抓2關鍵狂噴

更多熱門

相關新聞

團結抗疫！五星凱薩飯店加入「防疫專責旅館」

團結抗疫！五星凱薩飯店加入「防疫專責旅館」

本土疫情持續升溫，台北市21日新增127個確診病例，其中以萬華區60例為最多。台北市長柯文哲21日召開記者會，宣布防疫旅館分為三級，等級最高的是「加強版防疫專責旅館」，可以說是台灣版的「方艙醫院」，目前有4家轉成這類。其中，五星飯店「凱薩飯店」便是其中之一，飯店也已在官網公告，「同島一命、團結抗疫」，即起暫時停止對外開放。

全台17家「飯店住房」異動懶人包

全台17家「飯店住房」異動懶人包

台南4夜市即日起停業至5/28

台南4夜市即日起停業至5/28

防疫警戒升級！金融業推保單借款　PChome賣家借錢服務

防疫警戒升級！金融業推保單借款　PChome賣家借錢服務

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫屏東潮州萬華確修

讀者迴響

熱門新聞

「收到陽性簡訊」新竹男傻：正在上班！妻氣炸

「新北方唐鏡」道歉了！藏頭詩曝光

基隆確診男足跡驚人！連續26天到萬華茶室報到

快訊／台中明天起「各場所禁止飲食」！

許維恩520點頭嫁王家梁　KID回應了

本土確診連6破百！網喊「這天最可怕」：擴散了

自駕戴口罩罰不罰？指揮中心回應了

快訊／再增312例本土病例！　連續一週「單日新增破百例」

即／基隆「海大女學生確診」足跡曝！去過全聯和麥當勞

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

踏出家門就算外出！開車未戴口罩可罰1.5萬

即／屏東淪陷1確診！13天足跡曝　一日遊萬華染疫

新北確診足跡現「驚人巧合」！

情定王家梁！女神許維恩4段情史轟轟烈烈

更多

最夯影音

更多
超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻

超暖！騎士停等紅燈「沒戴口罩」　阿姨開車廂霸氣賞一片！網讚翻
中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

中和方唐鏡？奧客超商不戴口罩 門口學星爺電影：打我啊！笨蛋

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

防疫三級警戒！空拍北市信義區　周末街頭人車少到「只有個位數」

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

新竹大媽被休假警勸「要戴口罩」 剛說對不起下秒嗆：你神經病！

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

里長宣導防疫！大媽大鬧辦公室 不戴口罩逛商場嗆警：沒讀法規

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面