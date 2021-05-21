屏東男萬華吃鵝肉後確診！搭高鐵轉台鐵回潮州　綠色隧道足跡曝

▲屏東縣政府對確診者軌跡消毒 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣零確診破功!首例本土病例是案號「3037」65歲潮州鎮男子，他曾前往萬華與友人餐敘吃鵝肉，雖無症狀，但警覺而自行至醫院採檢，5月20日確認染疫；縣府21日公佈該男子疫調足跡，四林平地森林園區、綠色隧道等相關地點均已消毒，匡列其親友5人採檢隔離。

縣長潘孟安並公佈屏東縣最新防疫措施，包括流動商展夜市全面關閉、屏東民族夜市、墾丁大街店家全面外帶、餐廳落實實聯制、隔板、梅花座等，請大家忍一時不便，共體時艱！

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▲▼消毒作業。



潘孟安縣長21日下午緊急透過個人臉書、有線電視第三公用頻道直播，偕同衛生局長施丞貴說明該案活動足跡，呼籲民眾請勿恐慌，屏東縣現設有14個戶外篩檢站，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院，民眾如有疑似症狀，醫院將先分流至篩檢站由醫師評估及採檢，並依症狀進行相關處置，請民眾共同防堵社區傳染。

▲消毒。

潘孟安縣長同時公佈屏東第三級警戒最新防疫措施：

1.流動商展夜市全面關閉

2.屏東民族夜市、墾丁大街店家全面外帶

3.餐廳落實實聯制、隔板、梅花座,否則全面外帶

4.警察局全面開罰未戴口罩,民防、義警消人員出動宣導防疫措施

5.鄉鎮市公所轄管傳統市場公園每日清消

6.請各基層醫療院所提高警覺

7.到過高風險地區有症狀者,請前往篩檢

由於國內病例多有萬華旅遊史，潘縣長表示，中央流行疫情指揮中心提醒民眾，如於4/20至5/19間曾前往COVID-19傳播高風險地區，且之後曾有發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等疑似症狀，請儘速聯絡現居地方衛生機關安排評估採檢。

縣府指出，該名男子5月8日與妻子前往臺北市萬華地區與友人餐敘，於北部地區停留至5月10日，之後與妻搭乘高鐵抵達左營站，轉搭臺鐵區間車返回潮州火車站，再騎乘機車返家。

自5月11日至19日期間，該男子曾至四林平地森林園區、綠色隧道運動等地；5月20日早上8時許他自行駕車前往醫院篩檢，後返回潮州鎮友人處，中午確診即由救護車載往醫院收治在負壓病房。

衛生局匡列確診者親友5人採檢隔離，衛生局提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。疫情相關問題可洽詢防疫專線：08-7380208

潘縣長強調，接下來是周休假日，請大家忍一下，減少不必要的出門或群務，截至20日止屏東縣已開出92張未載口罩舉發單、5張休閒場所違規營業，請大家共體時艱，「出門口罩務必戴好戴滿」！

潘縣長也瞭解各界關心疫情發展，他特別提醒，在中央流行指揮中心尚未公佈之前，請勿胡亂公佈足跡或訊息，以免以訛傳訛，涉及罰則。

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