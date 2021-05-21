「串門子燒烤」群聚7確診　14到18日曾前往者「速撥1999安排採檢」



▲高雄市政府公布21日案3146確診者足跡與注意事項 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增315例本土病例，居住高雄市的有4例，市府也公布相關足跡，其中一案為串門子串燒店的外場服務生，因此緊急呼籲，5月14日後曾前往左營區串門子燒烤店活動者(含用餐、送貨、工作等)，或5月15日後「曾於5/14後到過串門子燒烤店活動的人」有接觸形(如未戴口罩超過10分鐘)者，儘速撥打1999安排採檢。





▲高雄市長陳其邁21日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心公布全台一共新增315起本土病例，其中高雄市有4起，下午高雄市長陳其邁召開記者會對外公布這4起病例的相關足跡。其中一個案3146，為40多歲男性，無慢性病史，無旅遊史，無症狀，是串門子海鮮串燒員工，5月17日曾至NET購物，獨自至大家迷你火鍋用餐，夜間再與同事至大胖豬油拌麵用餐；5月18日下班後至大埔鐵板燒-西子灣旗艦店用餐，5月19日曾至便利商店購物，5月20日凌晨接獲衛生局通知為2715案(本市195)接觸者，安排至醫院採檢後至防疫旅館居家隔離，5月20日接獲檢驗結果為陽性(CT值16.1)，目前於負壓隔離病房治療。

▲NET進行清消。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高市府說明，這名串門子海鮮串燒的外場服務員，一開始都沒有症狀，直到通知採檢才確定確診，由於他外場服務接觸多，因此確診原來匡列接觸者盡量往外擴，此案疫調規模大，包含5月14之後曾前往左營區串門子燒烤店活動者（含用餐、送貨、工作等）。5月15日之後和「曾於5/14後到過串門子燒烤店活動的人」有接觸情形（如未戴口罩超過10分鐘）者，可撥打市府1999，安排進行採檢，高雄市政府也針對高風險對象提供23處快篩及採檢服務。

▲針對高風險對象提供快篩及採檢服務，共23處 。（圖／地方中心翻攝）

時間對我們來說完全沒用！



【更多新聞】

快訊／高雄醫護一律打疫苗！陳其邁：召醫護公會決議每個都要打

北部回來麻煩別出來！屏東人力守淨土 一句話「1300讚」引共鳴